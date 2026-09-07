حسینی: روایت اجتماعی و انسانی جنگ در کنار اقتدار نظامی باید دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «بهزیستی کنار مردم و تجلیل از فعالان جنگ تحمیلی سوم»، بعد از ظهر دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
سید حسن موسویچلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، در این مراسم با اشاره به پیامدهای منفی جنگ و بحرانهای ناشی از آن، گفت: جنگ پیامدهای منفی بسیاری دارد، اما در تمام بحرانها و همچنین در جنگ اخیر شاهد بودیم که همه مردم، سازمانهای مردمنهاد و بخشهای مختلف تلاش کردند تا حال مردم بهتر شود.
وی اظهار کرد: برنامه امروز با تمرکز بر تعدادی از فعالان بخشهای غیردولتی برگزار شده است و در جریان جنگ اخیر حدود ۱۹ شهید و ۱۸ جانباز و مجروح داشتیم.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: در مدرسه میناب نیز شهیده «ضحی» تحت پوشش سازمان بهزیستی بود.
وی با اشاره به نقش بخشهای غیردولتی و سازمانهای مردمنهاد در شرایط بحرانی تأکید کرد: در تمامی بحرانها، همراهی مردم و مجموعههای مردمی نقش مهمی در کاهش آسیبها و بهبود شرایط جامعه داشته است و در جنگ اخیر نیز این همراهی و تلاشها برای حمایت از مردم و بهبود وضعیت آنان ادامه داشت.
در ادامه این همایش، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی، با اشاره به صبر و استقامت مادر «ضحیپسند»، دانشآموز شهید حادثه میناب، اظهار کرد: مادری که عزیزترین فرزند خود را از دست داده اما با شجاعت و ایستادگی از فرزندش روایت میکند، نشان میدهد که همچنان پای وطن ایستاده است.
وی با بیان اینکه جنگ در طول تاریخ همواره بخشی از زندگی ملتها بوده است، افزود: شکل و ماهیت جنگها ممکن است تغییر کند، اما جنگ با همه تاریکیها و پیامدهای خود بخشی از تاریخ ملتها بوده است.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: پیش از انقلاب نیز ایران جنگهای مختلفی را تجربه کرده است که در برخی از آنها بخشی از خاک کشور به تصرف درآمد، رژیم سیاسی تغییر کرد یا قراردادهایی مانند ترکمنچای بر کشور تحمیل شد؛ بنابراین روایت این جنگها صرفاً غمانگیز است و نمیتوان از آنها به عنوان رویدادهایی غرورآفرین یاد کرد.
حسینی با اشاره به جنگ هشتساله و درگیریهای اخیر، گفت: پس از انقلاب اسلامی، جنگ هشتساله را پشت سر گذاشتیم و در سالهای اخیر نیز شاهد جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بودهایم و همچنان بهطور کامل از فضای جنگ خارج نشدهایم.
وی، نخستین ویژگی جنگهای پس از انقلاب را «تحمیلی بودن» آنها عنوان کرد و افزود: ایران پس از انقلاب آغازگر هیچ جنگی نبوده و ملت ایران در برابر تجاوز، دفاعی جانانه انجام داده است؛ از این رو این دفاع، «دفاع مقدس» نام گرفته است.
رئیس سازمان بهزیستی، ویژگی دیگر جنگهای پس از انقلاب را نبود تصرف سرزمینی دانست و اظهار کرد: برخلاف بسیاری از جنگهایی که در تاریخ ایران رخ داده است، در جنگهای پس از انقلاب شاهد تصرف سرزمینی نبودهایم.
حسینی ادامه داد: در ارزیابیهای نظامی، برای تعیین میزان پیروزی یا شکست طرفهای درگیر، راهبردهای مشخصی مورد بررسی قرار میگیرد و در هیچیک از هشت راهبردی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگهای اخیر دنبال کردند، موفقیتی حاصل نشد؛ بنابراین بر اساس قواعد ارزیابی جنگ، این تجاوز با شکست مواجه شده است.
وی با تأکید بر اینکه روایت جنگ نباید صرفاً به عرصه نظامی محدود شود، تصریح کرد: در کنار همه مسائلی که با آن مواجه هستیم، باید شرایطی فراهم شود که مردم زندگی مطلوبتری داشته باشند و کیفیت زندگی آنها ارتقا پیدا کند. در این میان، روایت صحیح از دفاع مقدس و تقدیر از قهرمانانی که در عرصههای مختلف از کشور دفاع کردند، اهمیت بسیاری دارد.
حسینی افزود: اقتدار نیروهای مسلح در دفاع از کشور بهخوبی روایت شده است، اما در کنار این روایت باید ابعاد اجتماعی و انسانی جنگ نیز دیده شود.
وی با اشاره به حادثه میناب و شهادت دانشآموزان در این حادثه گفت: برخی حوادث جنگ، از جمله حادثه میناب که به شهادت ۱۶۸ دانشآموز منجر شد، ظرفیت بالایی برای روایت داشت و روایتهایی نیز از این حادثه ارائه شد که در سطح بینالمللی بازتاب پیدا کرد.
رئیس سازمان بهزیستی همچنین حادثه اخیر مربوط به مراسم عروسی را دارای ظرفیت روایت در سطح بینالمللی دانست و اظهار کرد: چنین حوادثی میتواند مقاومت یک ملت و ابعاد جنایت دشمن را برای افکار عمومی جهان آشکار کند.
حسینی در ادامه با اشاره به آثار روانی جنگ گفت: در جریان جنگ، علاوه بر آواربرداری فیزیکی، نوع دیگری از آواربرداری نیز انجام شد که کمتر درباره آن روایت کردهایم و آن «آواربرداری روانی» بود.
وی افزود: این اقدام از سوی همیاران سلامت روان و اجتماعی، مددکاران و نیروهای اورژانس اجتماعی انجام شد. مددکارانی بودند که در اوج جنگ، دختران و خانوادهها را در خانههای کوچک خود پناه دادند و از آنها مراقبت کردند.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: تیم «محب»، همیاران سلامت روانی ـ اجتماعی، کارکنان اورژانس اجتماعی و خط ۱۴۸۰ نیز در این دوره برای کاهش آسیبهای روانی جامعه فعالیت کردند.
حسینی گفت: در ایام جنگ حدود ۴۵۰ هزار خدمت مشاورهای ارائه شد و اورژانس اجتماعی نیز حدود ۲۷ هزار عملیات میدانی برای ارائه خدمات سلامت روان انجام داد.
وی با تأکید بر ضرورت روایت عملکرد مدیران و کارکنان در دوران جنگ اظهار کرد: گاهی مدیریت را به شکل مناسبی روایت نکردهایم و به جای برجسته کردن مدیرانی که با جان و دل کار میکنند، بیشتر به ضعفها و کاستیها پرداختهایم؛ در حالی که در کشور مدیران و کارکنان بسیاری حضور دارند که با تمام توان به مردم خدمت میکنند.
رئیس سازمان بهزیستی افزود: در جریان جنگ، مدیری نداشتیم که پست خود را رها کند؛ مدیران و کارکنان ماندند و اجازه ندادند خللی در روند ارائه خدمات به مردم ایجاد شود.
حسینی تصریح کرد: کارکنانی که در شرایط جنگی نیز روند خدمترسانی به مردم را متوقف نکردند، بخشی از قهرمانان این دوره هستند و باید عملکرد آنها نیز روایت شود.
وی با اشاره به مشارکت مردم و خیران در دوران جنگ گفت: در بسیاری از جنگها میزان کمکهای مردمی کاهش پیدا میکند، اما در جنگ ۴۰ روزه اخیر، مردم و خیران حدود یکهزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کمک کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه، رشد ۴۱۰ درصدی داشته است.
حسینی، این میزان مشارکت را نشانهای از سرمایه اجتماعی کشور دانست و افزود: این مشارکت نشان میدهد که در کنار روایت اقتدار نظامی، باید از سرمایه اجتماعی و همراهی مردم نیز روایت کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه بر ضرورت تقدیر از قهرمانان تأکید کرد و گفت: در کنار روایت درست از جنگ، باید از قهرمانان نیز تقدیر کنیم.
وی با اشاره به دیدگاههای مطرح در حوزه شناخت اجتماعی و سلامت روان اظهار کرد: شدت اختلالات پس از جنگ تنها به شدت حادثه وابسته نیست، بلکه نحوه واکنش جامعه به بازماندگان و افرادی که در صف خدمت و دفاع حضور داشتهاند نیز در این زمینه تأثیرگذار است.
حسینی افزود: اینکه چگونه قهرمانان را به نماد تبدیل کنیم و از آنها تقدیر و تجلیل داشته باشیم، اهمیت زیادی دارد و این تقدیر میتواند بهعنوان یک سپر حفاظتی در برابر افسردگی، انزوا و برخی آسیبهای پس از جنگ عمل کند.
وی در پایان تأکید کرد: باید قدر قهرمانان را بدانیم، روایت درستی از جنگ و عملکرد افراد داشته باشیم، از کسانی که در عرصه دفاع و خدمت ایستادگی کردند تقدیر کنیم و فرصتهای پس از جنگ را برای رشد و تقویت عزت ملی به کار بگیریم.
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