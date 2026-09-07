به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در آیینی که با حضور محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان امین رئیسی معاون پشتیبانی ادارهکل ورزش وجوانان هرمزگان عبدالله عبدی بحرینی رئیس آموزش وپرورش رودان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد ضمن تقدیر از تلاشهای فریدون نایبی علیاکبر محمودزاده به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان رودان معرفی و منصوب شد.
محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه ورزش در ارتقای سلامت عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد ورزش یکی از محورهای اصلی برای پویایی و نشاط اجتماعی در جامعه است و مدیریت اداره ورزش و جوانان باید با برنامهریزی دقیق زمینه را برای بهرهمندی حداکثری جوانان از ظرفیتهای ورزشی فراهم کند.
وی ضمن قدردانی از زحمات فریدون نایبی در دوران تصدی این مسئولیت و حمیده بلالی سرپرست اداره ورزش وجوانان افزود ورزش رودان دارای ظرفیتهای بالقوه و استعدادهای درخشانی است که نیازمند توجه ویژه و بسترسازی مناسب برای شکوفایی است. انتظار میرود مدیریت جدید با تکیه بر تجربه و تعامل با هیئتهای ورزشی، نگاه ویژهای به تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختها در اقصی نقاط شهرستان داشته باشد.
فرماندار رودان همچنین بر ضرورت جذب مشارکتهای مردمی و استفاده از ظرفیت خیرین ورزشی تأکید کرد و گفت با توجه به کمبودهای موجود در برخی زیرساختها، استفاده از تمامی ظرفیتهای دولتی و غیردولتی برای بهبود شرایط ورزش شهرستان یک ضرورت است.ق
در پایان این مراسم حکم انتصاب علیاکبر محمودزاده به وی اعطا و از خدمات فریدون نایبی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر به عمل آمد.
نظر شما