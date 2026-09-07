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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

محمودزاده سکان‌دار ورزش و جوانان شهرستان رودان شد

محمودزاده سکان‌دار ورزش و جوانان شهرستان رودان شد

رودان - آیین تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رودان با حضور فرماندار،معاون پشتیبانی اداره‌کل ورزش وجوانان هرمزگان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در آیینی که با حضور محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان امین رئیسی معاون پشتیبانی اداره‌کل ورزش وجوانان هرمزگان عبدالله عبدی بحرینی رئیس آموزش وپرورش رودان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد ضمن تقدیر از تلاش‌های فریدون نایبی علی‌اکبر محمودزاده به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان رودان معرفی و منصوب شد.

محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه ورزش در ارتقای سلامت عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد ورزش یکی از محورهای اصلی برای پویایی و نشاط اجتماعی در جامعه است و مدیریت اداره ورزش و جوانان باید با برنامه‌ریزی دقیق زمینه را برای بهره‌مندی حداکثری جوانان از ظرفیت‌های ورزشی فراهم کند.

وی ضمن قدردانی از زحمات فریدون نایبی در دوران تصدی این مسئولیت و حمیده بلالی سرپرست اداره ورزش وجوانان افزود ورزش رودان دارای ظرفیت‌های بالقوه و استعدادهای درخشانی است که نیازمند توجه ویژه و بسترسازی مناسب برای شکوفایی است. انتظار می‌رود مدیریت جدید با تکیه بر تجربه و تعامل با هیئت‌های ورزشی، نگاه ویژه‌ای به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌ها در اقصی نقاط شهرستان داشته باشد.

فرماندار رودان همچنین بر ضرورت جذب مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت خیرین ورزشی تأکید کرد و گفت با توجه به کمبودهای موجود در برخی زیرساخت‌ها، استفاده از تمامی ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی برای بهبود شرایط ورزش شهرستان یک ضرورت است.ق

در پایان این مراسم حکم انتصاب علی‌اکبر محمودزاده به وی اعطا و از خدمات فریدون نایبی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 6940180

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