به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، مديران موزه خانوادگي برونته اين روزها تمام تلاش خود را براي بدست آوردن يك نسخه از فيلمي بكار گرفتهاند كه گفته ميشود در سال 1920 در اطراف محل زندگي خانواده برونته در منطقه هاورث در يوركشاير غربي ساخته شده است. ظاهراً اين فيلم نخستين اقتباس سينمايي از آثار برونته است كه تعدادي از بزرگترين بازيگران وقت سينماي بريتانيا در آن به ايفاي نقش پرداختهاند.
آن دينزديل، كتابدار موزه برونته، ميگويد: "ما تمام آرشيوهاي سينمايي را گشته و هيچ نسخهاي از فيلم پيدا نكردهايم. بنابراين احتمال ميدهيم فيلم در دست يك شخص عادي باشد. ما حتي تا لس آنجلس هم رفتهايم، اما خبري از آن فيلم نيست كه نيست. سازندگان اين نسخه قديمي براي اطمينان از صحت كار خود متحمل مشكلات فراواني شدند و حتي در لوكيشنهاي واقعي كار كردند. به همين دليل است كه ما دوست داريم نسخهاي از آن داشته باشيم. ما معتقديم اين نسخه گمشده نخستين اقتباس سينمايي از رمان "بلنديهاي بادگير" است كه تمامي رمان را به تصوير كشيده. در حالي كه بسياري از محصولات جديد سينمايي بر اساس اين رمان تنها موفق به روايت بخشي از داستان شدهاند. خوشحال ميشويم اگر خبري از اين نسخه ناياب بشنويم."
در حال حاضر نمايشگاهي از آثار مرتبط با فيلم از جمله آلبومي از عكسهاي صحنه و پشت صحنه آن در موزه برپا شده است. اميلي برونته رمان "بلنديهاي بادگير" خود را در سال 1847 نوشت و در روايت داستان از منزل مسكوني خانواده برونته و محوطههاي اطراف آن بسيار الهام گرفت. عشق تراژيك هيثكليف به كتي در اين رمان، يكي از نقاط اوج تاريخ ادبيات داستاني بريتانيا است. در فيلم 90 دقيقهاي موسوم به "داستان شگرف نفرت اميلي برونته"، چهار بازيگر مختلف ايفاگر نقش هيثكليف در سنين متفاوت بودهاند كه از آن جمله ميتوان به ميلتن رزمر، از ستارگان سينماي صامت بريتانيا، اشاره كرد.
ويليام وايلر فقيد در سال 1939 فيلمي با نام "بلنديهاي بادگير" ساخت كه لارنس اليويه در آن نقش اصلي را ايفا كرد و نامزد دريافت جايزه اسكار شد. جوليت بينوش و رالف فاينس هم در سال 1992 در فيلمي به همين نام به كارگرداني پيتر كاسمينكسي ايفاي نقش كردند.
نظر شما