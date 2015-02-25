به گزارش خبرگزاری مهر، پنج سال پیش هنگامی که عبدالمالک ریگی سرکرده یکی از بزرگترین گروهک‌های تروریستی شرق کشور برای ملاقات با «ریچارد هالبروک» نماینده ویژه اوباما عازم پایگاه نظامی «ماناس» در بیشکک قرقیزستان بود، توسط وزارت اطلاعات رهگیری و زمانی که هواپیمای قرقیزی حامل ریگی به شماره پرواز 454 وارد مرزهای هوایی ایران شد، وزارت اطلاعات با هماهنگی ستاد مشترک نیروهای مسلح و نیروی هوایی ارتش، هواپیما را مجبور به فرود در فرودگاه بندرعباس کرد.

این مستند اتفاقاتی که در دو روز آخر مانده به بازداشت ریگی رخ داده است را به تصویر می‌کشد و از نکات جذاب آن می‌توان به بازسازی صحنه‌های دستگیری ریگی در هواپیمای قرقیزی اشاره کرد.

«پرواز به مبدا» پنجشنبه 7 اسفند ماه، ساعت 21 از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و جمعه 8 اسفند ماه، ساعت 19 و یکشنبه 10 اسفند ماه، ساعت 9 صبح تکرار می‌شود.