کنارگذر جنوبی بابل ۱۴ ساله شد/ ایجاد بندرخشک

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری صبح شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: این طرح از ۱۴ ساله قبل آغاز شد و اکنون روگذرهای این طرح پیشرفت خوبی دارد و تفاهمی که با وزارت راه و شهرسازی کردیم، قرار شد ۲۵ اسنفد ماه یک لاین از این کنارگذر افتتاح شود که به دلیل حجم زیاد کار این طرح محقق نمی شود.

وی بیان کرد: زمان افتتاح کنارگذر جنوبی بابل به زمان دیگری موکول شد و انتظار داریم این پروژه تاریخی و مطالبه دیرینه مردم به سرانجام رسد.

وی به کنارگذر شرقی و شمالی بابل اشاره کرد و گفت: این پروژه در سال ۹۴ نیز اجرایی و عملیاتی می شود.

تخصیص ۷۲ میلیارد تومان اعتبار برای هفت راه بابل

نیازاذری تصریح کرد: ۷۲ میلیارد تومان اعتبار برای هفت راه شهرستان تخصیص داده شد که جاده بهنمیر و زرگر محله از جمله آن است و ادامه کار از جمله مطالبات مردم است.

حسین نیازآذری با تاکید بر توجه جدی مسئولان برای رفع مشکلات و نقاط حادثه خیز، خواهان رفع مسائل شد.

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به مشکلات ناشی از کمبود آب اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی و تامین آب زراعی و آب شرب مشکلات زیادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه حوزه انتخابیه نیز با چالشهایی زیادی مواجه است، گفت: به دلیل کاهش بارندگی کشور نیز از مشکلاتی در این حوزه رنج می برند.

به گفته نیازآذری، شرایط آبی در مجموعه کشور مناسب نیست و قرار شد الگوی مصرف و بهینه مصرف کردن آب را مدنظر قرار گیرد و نقش رسانه ها در این حوزه مهم است.

مطالعه دو سد در حوزه بابل/ هزار ۹۷ بهره برداری می شود

نماینده مردم بابل با اشاره به وضعیت مازندران در زمینه ساخت سد گفت: در حال حاضر دو سد در حال مطالعه و احداث است که سد هراز به عنوان بزرگترین سد و با ظرفیت ۶۰۰ میلیون متر مکعب در دست ساخت است.

وی با بیان اینکه سد هراز در سال ۹۷ بهره برداری می شود گفت: در حوزه آبریز شهرستان بابل، سد سجادرود نیز در حال مطالعه است و بزودی عملیات حفاری اجرایی می شود.

حسین نیازآذری یادآور شد: با اجرای این طرح شهروندان جنوب بابل از مزایای این طرح بهره مند می شوند و علاوه بر این می توانیم از مزیت های توریسم آن استفاده کنیم.

پروژه آبرسانی به شهرهای الف ۲۰ ساله شد

وی با بیان اینکه پروژه آبرسانی به شهرهای الف از ۲۰ سال قبل شروع شد ولی همچنان مانده، گفت: این پرژه به عنوان بزرگترین پروژه ملی شمال کشور در حال اجراست.

وی تصریح کرد: در پیوست قانون بودجه سال ۹۴ حدود ۴۴ میلیارد تومان ردیف ملی برایش تخصیص داده شد و اعتبار کلی این طرح ۲۰۰ میلیارد تومان است.

نیازآذری با بیان اینکه شهرستان بابل هفت شهر و شش بخش است، گفت: برای شهرهای کوچک شهرستان نیز از محل منابع تنش آبی در کشور تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه مازندران ۱۵۰ میلیارد تومان برای تسریع پروژه سوادکوه تخصیص داده شده،گفت: به دلیل حجم این پروژه بزودی اجرایی می شود.

حسین نیازآذری به وضعیت بودجه اشاره کرد و گفت: بودجه سال ۹۴ با رویکرد اقتصاد مقاومتی بسته شد و در صدیدم تا کمک شیر نفت را در بودجه ببندیم.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با عنوان اینکه قیمتهای حامل انرژی در اختیار دولت است گفت: مجلس معتقد است یارانه ها به کسانی پرداخت شود که نیازمند واقعی هستند.

عملکرد استاندار مازندران مثبت است

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد استاندار مازندران، گفت: استاندار شخص پرتلاش و اجرایی است و در مجموع می توان ارزیابی مثبتی از عملکرد استاندار کرد.

نیازآذری با بیان اینکه در بخش بودجه منابع آبی در سال ۹۴ سهم استان مازندران، رشد ۸۰ درصدی دارد، گفت: این افزایش اعتبار می تواند به حوزه آب در استان کمک کند.

وی با بیان اینکه، در استان ۱۰ سد در حال مطالعه است گفت: برای جانمایی سد سجارود بزودی عملیات حفاری آغاز می شود.

وی تجهیز و نوسازی اراضی، برقدار کردن چاههای کشاورزی، ایجاد کانالهای انتقال آب از جمله مواردی است که در پایین آوردن قیمت تولید و افزایش بهره وری موثر است.

عضو فراکسیون گردشگری و نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، به جایگاه مازندران در صنعت گردشگری، زیرساختهای لازم برای این طرح فراهم نیست گفت: اقدام جیدی و پروژه شاخصی که در زمینه گردشگری باشد، نداریم و در دیدار مجمع نمایندگان با رئیس جمهور نیز این موضوع پیگیری می شود.

وی به سفرهای خارجی هیئت های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: برای توقیت بخش کشاورزی باید در بازار سی آی اس وارد شویم تا زمینه برای صادرات کالا به کشورهای حوزه از جمله روسیه فراهم شود.

حسین نیازی با بیان اینکه مازندران به تنهایی ۴۰ درصد برنج کشور را تامین می کند و ۷۲ نوع محصول در استان کشت می شود، گفت: این ها نشان دهنده قابلیت های استان به شمار می رود.

وی درباره اقدامات حوزه ورزش با بیان اینکه شش سالن ورزشی در شهرستان آغاز شد، خواهان تسریع در اجرای این طرح هاو تامین اعتبارات مورد نیاز شد.

وی بحث بندرخشک را در بابل را به دلیل شرایط ویژه شهرستان بابل و ارتباط با بنادر استان لازم دانست.