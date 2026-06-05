پروژه ملی سد سجادرود در دست اجرا است

حسن حسن نتاج در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم شتاببخشی به پروژههای نیمهتمام ملی در این شهرستان، از پیگیری ویژه طرح سد سجادرود به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای آبی منطقه خبر داد و گفت: این پروژه آب شرب ۲۰۰ هزار نفر را تأمین و هزاران هکتار از زمینهای کشاورزی را آبیاری خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای پروژههای کلان ملی، اظهار داشت: متأسفانه شماری از طرحهای زیربنایی که باید یک تا دو دهه پیش کلنگزنی میشدند و میتوانستند بودجههای چندین همتی را به شهرستان بیاورند، همچنان روی زمین ماندهاند. باید برای ورود هرچه سریعتر این طرحها به مرحله اجرا تلاش کنیم.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در دوسال گذشته، افزود: گامهای بزرگی برداشته شده و موفق به جذب بودجههای چندهمتی در بخشهای آب، برق و گاز برای این شهرستان شدهایم. همچنین شاخص اجرای طرح هادی روستاها از ۳۳ درصد به ۵۳ درصد ارتقا یافته است.
حسننتاج در ادامه به یکی از اولویتهای پیگیریشده اشاره کرد و گفت: پروژه ملی سد سجادرود هماکنون در دست بررسی است. با بهرهبرداری از این سد، آب شرب پایدار حدود ۲۰۰ هزار نفر تأمین خواهد شد و چندین هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه از نعمت آبیاری برخوردار میشوند.
نماینده بابل در مجلس در پایان، با قدردانی از مردم ایران، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، بسیج و تمامی دستگاههای خدماترسان که در پشتیبانی از جنگ اخیر نقشآفرینی کردند، تصریح کرد: این حمایتها و همدلیها، سرمایه بزرگ ملی است که باید قدر آن را بدانیم.
نظر شما