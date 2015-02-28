۲۰رمان برترسال ۹۲ معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره حبیب با اعلام این خبر تاکید کرد: رمان هایی که پس از بررسی و مشورت داوران عضو شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه علیه السلام معرفی شده اند، لیست ما قبلِ نامزدهای نهاییِ این دوره از انتخاب کتاب سال هستند که اعلام می شوند.

از میان این بیست اثر، ۵رمان به مرحله نهایی راه یافتند که پس از بررسی های انجام شده، یک اثر به عنوان کتاب سال شهید غنی پور در بخش رمان بزرگسال با موضوع آزاد انتخاب شده است. این اثر در روز دوشنبه یازدهم اسفند ماه معرفی خواهد شد.

برخی از رمان ها که در این لیست مشاهده می شود، علیرغم داشتن عنوان چاپ اول در شناسنامه کتاب، در سال های گذشته توسط ناشران دیگری با همین نام منتشر شده بودند که پس از بررسی ها کنار گذاشته شدند. اما چون جزو ۲۰ کتاب با عنوان چاپ اول بودند، در این لیست به شمار آمدند.

این آثار به شرح زیر است:

ساعت گرگ و میش: محمدرضا پورجعفری/ نشر میم قم.

گذر از کوچه رندان: فروزنده عدالت/ نشر قطره.

سیروس در اعماق: سیروس شمیسا/ نشر میترا.

ماه گرفته ها: شروین نادری/نشرآمه.

تریو تهران: رضیه انصاری/ نشر آگه.

این وصله ها به من می چسبد: احمد غلامی/ نشر نیلوفر.

ابن الوقت: یوسف انصاری/ نشر روزنه.

تقاطع انقلاب و وصال: میثم امیری/ نشر تارونه.

بی ترسی: محمد رضا کاتب/ نشرثالث.

وقایع نگاری های یک زندیق: مصطفی جمشیدی/ نشر عصر داستان.

آیدا می دود: سمیه فرهمندیان/ نشر آموت.

آنیش: فریبا منتظر ظهور/ نشر به گفتار.

تاریخ سری بهادران فرس قدیم: سیروس شمیسا/ نشر میترا.

بی مترسک: علی غبیشاوی/ نگاه.

زن درون آل پاچینو: فرید حسینیان تهرانی/ نشر نیستان.

دلواپسی ها: علی نوروزی/ نشر اقاقی.

بعد از پایان: فریبا وفی/ نشر مرکز.

درد: صادق کرمیار/ عصر داستان.

ملکان عذاب: ابوتراب خسروی/ نشرثالث.

هست یا نیست: سارا سالار/ نشر چشمه.