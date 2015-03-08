فریدون جیرانی فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سیاه و سفید بودن سریال «تعبیر وارونه یک رویا» و حذف تیتراژ ابتدایی از آن اظهار کرد: پخش یک سریال سیاه و سفید برای مردم نوستالژیک خواهد بود و ما هم به این تکنیک برای درآوردن فضای جاسوسی احتیاج داریم. درباره تیتراژ هم به جز یک مینی سریال ۶ قسمتی تا به حال هیچ سریالی بدون تیتراژ اول روی آنتن نرفته است.

وی درباره همکاری با رضا یزدانی در سریال قبلی‌اش که در زمان خود نوعی بدعت به حساب می‌آمد و ادامه این همکاری هم گفت:‌ آن جنس خواندن تا پیش از پخش تیتراژ پایانی «مرگ تدریجی یک رویا» در تلویزیون وجود نداشت و با پخش صدای رضا یزدانی اتفاق تازه‌ای افتاد.

پیوستن بهزاد عبدی به پروژه

این کارگردان تأکید کرد: این بار نمی‌دانم در سریال موسیقی و آواز خواهیم داشت یا خیر. به تازگی بهزاد عبدی به عنوان آهنگساز به ما پیوسته است. او باید بیاید و با هم گپ بزنیم و ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم و اگر به نتیجه رسیدیم که نیازی به آواز هست حتما این کار را خواهیم کرد، در غیر این صورت هم که هیچ.

جیرانی یادآور شد: فعلا چیزی خیلی مشخص و روشن نیست. اما سعی می‌کنیم از موسیقی استفاده کنیم که هم ملودیک باشد و هم به ژانر سینمای جاسوسی بیاید.

«تعبیر وارونه یک رویا» هم مشرقی دارد

وی در پایان در پاسخ به اینکه آیا در این اثرش نیز شخصیت «مشرقی» وجود دارد یا خیر، گفت: بله. حتما شخصیت مشرقی خواهیم داشت.

به گزارش مهر، سریال تازه‌ فریدون جیرانی با نام «تعبیر وارونه یک رویا» به تهیه‌کنندگی سیدکمال طباطبایی یک تریلر جاسوسی است که فیلمنامه آن بر مبنای اطلاعات واقعی و ماجراهای اتفاق افتاده در ایران، بدون اغراق در شخصیت‌پردازی‌ها و فقط با اضافه کردن تعلیق داستانی و روابط خانوادگی قهرمانان قصه و حتی قهرمانان خارجی داستان نوشته شده است.

امیر جعفری، پانته‌آ بهرام، داریوش ارجمند، فرهاد قائمیان، قاسم زارع، فرزین صابونی، الهام کردا، نیما نادری، آزاده سُدیری، صفا آقاجانی، علی صالحی، کریم امینی، ابراهیم عزیزی، نیلوفر شهیدی از جمله بازیگران این سریال هستند که برای پخش در شبکه یک سیما ساخته می‌شود.