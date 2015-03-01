به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در خصوص آخرین شرایط تیم فوتبال امید ایران اظهار کرد: تیم ما از روز دوم اسفند به کیش رفت و امروز هم به تهران برمی‌گردد. ما تلاش داشتیم با تیم‌های سوریه، مالزی، کره‌شمالی و اردن بازی کنیم که متاسفانه نتوانستیم برای تیم امید یک حریف پیدا کنیم درحالی که حتی آماده بودیم هزینه‌های میزبانی را هم بدهیم.

وی با انتقاد از شرایط حاکم بر این تیم و عدم همکاری سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در آستانه مسابقات هستیم ولی با هماهنگی کادر فرهنگی بازیکنانی را که باید در لیگ قهرمانان آسیا تیم‌هایشان را همراهی کنند در اختیار آنها قرار می دهیم. حتی بازیکنانی که در لیگ یک بازی می‌کنند دو روز دیرتر از سایرین به اردوهای ما می‌آیند ولی باز هم ملاحظه می‌کنید که برای گرفتن بازیکن تیم امید با ما لج می‌کنند.

مدیر تیم فوتبال امید ایران تاکید کرد: متاسفانه تیم‌های باشگاهی بازیکنانش را در اختیار ما قرار نمی‌دهند. وقتی بازیکنان به اردوی تیم امید می‌آیند از طرف باشگاه‌ها با آنها 10 بار تماس می‌گیرند که باید روز چهارم به تیم خود برگردی. آنها حتی تهدید می‌کنند اگر بازیکنان امید به باشگاه‌هایشان برنگردند، در ترکیب قرار نخواهند گرفت. با این شرایط بازیکنان جوان ما تحت فشار قرار می‌گیرند.

وی که با رادیو ورزش صحبت می‌کرد، با انتقاد از مربی پرتغالی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، تاکید کرد: ما از صنعت نفت بازیکنی را دعوت کرده‌ایم که پیش از این در هیچ یک از تیم‌های ملی نبوده است ولی همانطور که می‌بینید مسئولان این باشگاه با یک تعبیر شخصی اجازه نمی‌دهند، بازیکنشان در خدمت تیم امید باشند. یک روز اسکوچیچ (سرمربی فولاد) به ما بازیکن نمی دهد و یک روز هم فیروز کریمی (سرمربی ملوان).

کاشانی افزود: ما به سازمان لیگ مراجعه می‌کنیم و می‌گوییم تیم امید برای صعود به المپیک ابزار می‌خواهد و ما پول نداریم. البته ما گفتیم مسائل مالی را حل می‌کنیم و پول اردوها را تامین می‌کنیم. باور بفرمایید برای همین اردوی کیش مبلغ 120 میلیون تومان پرداخت شده، بدون اینکه ریالی از فدراسیون بگیریم.

وی همچنین در خصوص لغو یکی از دو دیدار دوستانه این تیم با کویت، خاطرنشان کرد: اول از همه فدراسیون به ما گفت نمی‌توانیم برای کویت بلیت بگیریم. ما از سازمان لیگ خواستیم بازی‌های هفته بیست و سوم را لغو کند تا ما بتوانیم در کویت دو بازی انجام بدهیم ولی متاسفانه برنامه تغییری نکرد و ما مجبوریم با برگزاری تنها یک بازی به ایران برگردیم.

مدیر تیم فوتبال امید ادامه داد: چطور ممکن است بازیکنان ما روز 21 اسفند در تیم امید بازی کنند و روز 22 اسفند در لیگ قهرمانان آسیا، باشگاه‌هایشان را همراهی کنند. به خاطر همین ما مجبور شدیم یکی از بازیها را لغو کنیم. اینها اتفاقاتی است که پشت سر هم رخ می دهد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت علیرضا جهانبخش و سردار آزمون برای حضور در تیم امید، تصریح کرد: ما نامه نگاری‌هایی انجام داده ایم تا این دو بازیکن بتوانند در فروردین‌ماه برای تیم امید بازی کنند. شب گذشته کفاشیان به من گفت کارلوس کی‌روش اعلام کرده است که این دو بازیکن را می‌خواهد. اگر خدای ناکرده اتفاقی رخ بدهد (کاشانی صحبت‌هایش را قطع می‌کند).

کاشانی در ادامه تاکید کرد: شب گذشته به کفاشیان گفتم فرض کنید تیم ملی در استرالیا به فینال می‌رفت که اگر این طور می‌شد، خود به خود هفته بیست و سوم کنسل می‌شد. حالا اگر تیم ملی به فینال نرسیده آیا باید تیم امید ضربه آن را بخورد؟

وی ادامه داد: ما در جلساتی با کارلوس کی‌روش، مهدی تاج و علی کفاشیان قرار گذاشتیم مشکلات اعزام، بلیت و مسائل مالی را حل کنیم ولی فقط خواهش داشتیم که هفته بیست و سوم را تعطیل کنند تا بازیکنان تیم امید بتوانند با آرامش بازی کنند ولی این اتفاق نیفتاد؛ چرا؟ چون ما کی‌روش نیستیم با درخواست ما برای تعویق مسابقات موافقت شود.

مدیر تیم فوتبال امید با بیان اینکه از این شرایط بسیار خسته است، تهدید به کناره گیری از پست خود کرد و گفت: اگر نیازی به من نیست بگویند تا بروم. فقط یک کلمه به من بگویند که من را نمی‌خواهند. من اهل دردسر نیستم. چندین ماه در پرسپولیس بودم و بعد از آنکه از این تیم رفتم یک کلمه هم مصاحبه نکردم. رفتار فدراسیون، رفتاری نیست که باید باشد. ما در کیش دو بازی انجام دادیم و آنقدر که کادر فنی نگران بود و استرس داشت، هیچکس این طور نبود.

وی تاکید کرد: برای موفقیت تیم امید یک مثلث نیاز است، مثلثی که فدراسیون فوتبال، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ضلع های آن را تشکیل می دهند. باید این مثلث روی تیم امید نظارت داشته باشد تا بتوانیم به المپیک برسیم. ما به هر جا که توانستیم خواهش کردیم. مشکل ما مشکل شخصی نیست. برای کمک به صعود تیم امید به المپیک باید شرایط فراهم باشد.

کاشانی دیگر مشکل تیم امید را عدم شناخت حریفان دانست و گفت: ما تا این لحظه حتی یک بازی از مسابقات افغانستان یا نپال را پیدا نکردیم تا آن را آنالیز کنیم. همان طور که می دانید تمام تیم ها برای بردن به میدان می آیند و هیچ حریفی را نمی توان دست‌کم گرفت.

وی درباره زمان شروع مسابقات رسمی این تیم یادآور شد: اولین بازی رسمی ما روز سوم فروردین‌ماه برگزار می‌شود. روزهای هفتم، نهم و یازدهم فروردین مسابقات دیگر برگزار می‌شود. در یک پروسه زمانی هشت روزه باید چهار بازی انجام بدهیم و لذا باید دو تیم آماده داشته باشیم.

مدیر تیم فوتبال امید در پایان گفت: حتی ممکن است سردار آزمون و جهانبخش هم 4 بازی را انجام ندهند زیرا برگزاری 4 مسابقه در 8 روز بسیار بسیار دشوار است.