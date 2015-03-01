ادارات خراسان شمالی خدمات دهی کمیته امداد را الگوی خود قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در ديدار با مدير کل و کارکنان کميته امداد خراسان شمالي به مناسبت سالروز تأسيس کميته امداد، اظهار کرد: دستاوردها و تجربيات موفق کميته امداد بايد ثبت و نوشته و تدوين و به صورت کتاب به ساير نهادها صادر شود تا چراغ راه آن ها قرار بگيرد.

وی اضافه کرد: راهکارهاي موفق کميته امداد از جمله توجه به نيازهاي جامعه هدف و در نهايت برنامه ريزي و ارائه خدمات متناسب با آن و همچنين اکرام ارباب رجوع مي تواند در ساير ادارات هم اجرايي شود.

حجت الاسلام يعقوبي افزود: انقلاب در خيلي از ادارات راه پيدا نکرده است و عادت به کاغذ بازي و معطل نگه داشتن ارباب رجوع، با وجود تأکيدات مقام معظم رهبري، همچنان رايج است.

قائم مقام نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي ادامه داد: کميته امداد توانسته است تا در جامعه آسيب شناسي کند و دردها و مشکلات مردم را شناسايي و برمبناي آن برنامه هايي را تعريف و اجرايي کند که به اين واسطه خدمت سازنده اي به محرومان ارائه کرده است.

وي با تأکيد بر اين که خراسان شمالي، استان محرومي است و توانمند سازي در استان به سختي امکان پذير است، گفت: با اين وجود کميته امداد تمام هم و غم خود را براي توانمند سازي محرومان قرار داده است.

رییس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی ادامه داد: به واسطه اقدامات ارزنده اي که در کميته امداد انجام مي شود مشکلات زيادي در جامعه حل و رفاه اقتصادي هم به اين واسطه براي مستضعفان به ارمغان آورده شده است.

وي با بيان اين که تاريخچه کميته امداد به زمان پيامبر(ص) بر مي گردد، افزود: تعميق باورهاي ديني از سوي کميته امداد از جمله رهاوردهاي ديگري است که در کنار ايجاد رفاه اقتصادي براي مستضعفان در قالب اجراي طرح فلاح انجام مي شود که اين اقدام بسيار درخور تقدير است.

حجت الاسلام یعقوبی با تاکيد بر اين که سرمايه گذاري در بخش فرهنگي بايد بيشتر مورد توجه باشد گفت: بايد خدمات در کنار مباحث فرهنگي وتعميق باور هاي ديني مطرح شود تا موفقيت بيش از پيش نمود يابد.

مدير کل کميته امداد خراسان شمالي هم در اين ديدار با بيان اين که علت هاي فقر از سوي کميته امداد شناسايي شده است، گفت: اعتياد از جمله مهم ترين عوامل فقر و رجوع به کميته امداد در استان است و بعد از آن هم کشاورزي هاي سنتي است، به واسطه اين نوع از کشاورزي، تعداد زيادي از افراد به خاطر بيکار ماندن به حاشيه شهر رجوع کرده اند و به دليل فقر مالي، خواهان حمايت کميته از آن ها مي شوند.

امان الله حسين پور ادامه داد: نظام بيمه اي نادرست، عامل ديگر فقر در استان است و تعداد زيادي از کارگران فصلي زمستان بيکار مي شوند و به دليل مشکلات معيشتي در اين فصل و عدم حمايت ساير نهادها، دست به دامان کميته امداد مي شوند.

وي افزود: کميته امداد تلاش مي کند تا با توانمند سازي مددجويان، مشکلات معيشتي آنها را برطرف کند و با معرفي توليد کنندگان به بازارهاي فروش اين افراد را از چرخه حمايت خارج مي کند.

حسین پور با تأکيد بر اين که در حال حاضر بيش از۷ هزار مددجوي کميته تحت پوشش بيمه هستند و درآينده از مستمري و مزاياي بازنشستگي برخوردار خواهند شد، گفت: کميته امداد توانسته است طي سال هاي اخير براي مددجويان خود بيش از ۱۹ هزار شغل ايجاد کند.