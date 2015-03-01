بیشترین جرائم مالی در فضای مجازی مربوط به كارت های اعتباری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی نیك نفس ظهر یكشنبه در نخستین همایش امنیت در فضای مجازی كه در هتل ثامن مشهد برگزار شد اظهار كرد: براساس آخرین آمار امسال تا مهر ماه ۳۲۰ میلیون كارت اعتباری توسط بانك ها صادر شده كه تاكنون ۴۲۰میلیون تراكنش و ۲۰۰میلیون و ۲۰هزار گردش مالی انجام شده است.



وی افزود: وجود آسیب ها، خطرات و تهدیدها در فضای مجازی باعث می شود تا به صورت جدی تری به بحث امنیت در فضای مجازی پرداخته شود.

رئیس مركز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا كشور بیان كرد: در همین راستا باید با اطلاع رسانی مناسب كاربران فضای مجازی را در مقابل آسیب ها و جرائم ایمن كنیم.



وی عنوان كرد: میزان استفاده كنندگان از حجم ترافیك اینترنت در كشور با توجه به حجم خدمات ۴.۲ درصد دنیا است در حالی كه این میزان در سطح بین المللی ۲درصد است.

آلودگی سیستم های کشور رو به افزایش است

سرهنگ نیك نفس ادامه داد: در همین راستا متاسفانه میزان آلودگی سیستم های كشور رو به افزایش است كه بیشتر به دلیل استفاده از نرم افزارهای كپی رایت شده، بروز نبودن سیستم های كاربران، نصب نبودن آنتی ویروس بر روی سیستم ها است.



وی تاكید كرد: یكی از تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی اخیرا مربوط به سه سازمان دولتی بوده كه در میان آنها یكی از دانشگاه های مادر كشور نیز حضور داشته كه به فضای سایبری آلمان حمله شده و ما مجبور به پاسخگویی به پلیس فضای مجازی بین المللی شدیم.



رئیس مركز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا كشور تصریح كرد: همچنین سرقت اطلاعات الكترونیكی ۲۰۰ كاربر در یكی از دانشگاه های مادر رخ داده است كه به علت عدم وجود سامانه رهگیری مناسب در دانشگاه قادر به شناسایی مجرمان نیستیم.



وی اضافه كرد: در همین راستا پرونده قضایی برای این دانشگاه تشكیل شده و در حال بررسی است و بزودی نتیجه آن اعلام خواهد شد.



سرهنگ نیك نفس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با اهمیت فضای مجازی ابراز كرد: از دید رهبری اهمیت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی است كه باید مدیریت جدی به جای حذف آن انجام شود.