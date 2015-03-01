مزایده تابلوهای نقاشی به مناسبت روز جهانی حیات وحش

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور جمعی از فعالان، هنرمندان و نمایندگان خانه ملت در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود.

حمیدرضا ریحانیان مدیر اجرایی مزایده، هدف از برگزاری این برنامه را جذب حمایت همه جانبه آحاد مردم از محیط زیست و حیات وحش کشور عنوان کرد و افزود: حضور هنرمندان برجسته سینما و تلویزیون در این مزایده بیانگر میزان اهمیت حفظ محیط زیست و حیات وحش کشور برای مردم است.

اجرای موسیقی توسط گروه موسیقی محیط زیستی خورشید سیاه و همچنین امیر تاجیک از خوانندگان مطرح پاپ کشور از دیگر برنامه های جنبی مزایده تابلوهای حیات وحش اثر استاد احمدپور در این روز خواهد بود.

این برنامه با حمایت موزه حیات وحش ایران دارآباد، انتشارات ایران شناسی، بانک ملت، بنیاد ملت و شرکت صنایع غذایی آوازه برگزار خواهد شد.