به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از مواضع و سامانههای پدافندی منطقه پدافند هوایی جنوب غرب اعم از ایستگاههای راداری، سایتهای موشکی، مواضع دیدهبانی، اماکن و تاسیسات پشتیبانی و سازمانی بازدید کرد و ضمن دیدار نزدیک با کارکنان مستقر در یگانهای عملیاتی از زحمات آنان قدردانی نمود.
وی همچنین در ادامه حضور خود در این منطقه پدافند هوایی در جمع کارکنان و خانوادههای آنان حاضر شد و ضمن گفتگو، پرسش و پاسخ و بررسی مشکلات گفت: منطقه پدافند هوایی جنوب غرب کشور که یکی از مناطق حساس پدافندی میباشد دارای کارکنان جوان و با انگیره بوده و علیرغم بعضی سختیها، با ایمان و اعتقاد قوی تاکنون وظایف محوله را به خوبی به انجام رسانده است.
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