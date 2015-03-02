به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت برخی فراوردههای لبنی برای سومین بار طی سالجاری واکنشهای مختلفی را در پی داشته است به طوری که معاون وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده هیچ افزایش قیمتی در مورد خرید شیر خام از تولیدکنندگان اتفاق نیفتاده و دستگاههای نظارتی باید افزایش قیمت فرآوردههای لبنی را در بازار بررسی کنند. همچنین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به صنایع در این مورد تذکر داده است.
براساس این گزارش طبق گفته مسئولان صنایع لبنی، ۷۰ درصد قیمت تمام شده تولید محصولات لبنی مربوط به شیرخام است، اما افزایش فرآوردههای لبنی در حالی اتفاق افتاده که صنایع نه تنها حاضر به اجرای مصوبه دولت و خرید شیرخام به قیمت ۱۴۴۰ تومان از دامداران به بهانه اینکه بازار کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد، نشدند بلکه به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران، اخیرا در برخی نقاط کشور اقدام به کاهش قیمت شیرخام نیز کردهاند.
سعید سلطانی سروستانی در این زمینه به مهر اظهار داشت: یک ماهی است که طبق اعلام مدیرعامل اتحادیه دامداران کرمان، کارخانجات قیمت خرید شیرخام از دامداران را کاهش دادهاند، ضمن اینکه در شیراز نیز اعلام کردهاند شیر زیاد است، دریافت آن را سهمیه بندی کردهاند و دامداران را تحت فشار قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه مصوبه خرید شیرخام به قیمت ۱۴۴۰ تومان هیچگاه توسط کارخانجات اجرایی نشد، گفت: کارخانجات به ندرت شیرخام را به قیمت ۱۲۰۰ تومان از دامداران خریداری میکنند و متوسط قیمت خرید آنان ۱۱۵۰ تومان است.
همچنین در این زمینه سید احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان شیرخام را بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ تومان به کارخانجات عرضه میکنند، گفت: قیمت گرانترین شیر در تهران ۱۲۰۰ تومان و در شهرستانها نیز زیر این میزان است.
وی ادامه داد: صنایع میدانند ضعف کالای ما آن است که ماندگاری زیادی ندارد و هر قیمتی که اعلام کنند ما محکوم به عرضه محصول خود با آن قیمت هستیم.
مقدسی اضافه کرد: آنها آنقدر قوی هستند و زورشان زیاد است که نه تنها به اجرای مصوبه دولت اعتنا نمیکنند بلکه قیمت محصولات خود را نبز سه بار گران میکنند.
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