بازار کشش افزایش مجدد قیمت لبنیات را ندارد

حسین چمنی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ما همچنان با افزایش قیمت فرآوردههای لبنی مخالف هستیم، اظهار داشت: به اعتقاد ما، بازار کشش این موضوع را ندارد، حتی در مرحله نخست که بهای این محصولات 15 درصد افزایش پیدا کرد، برخی شرکتها مجبور به تغییر مجدد بهای برخی محصولاتشان شدند و قیمت آنها را به حالت اولیه برگرداندند.
وی با اشاره به اینکه اصرار بر افزایش مجدد قیمت محصولات لبنی به زیان دامداران، صنایع تبدیلی ، مردم و دولت است، گفت: افزایش مجدد قیمتها سبب کاهش شدید مصرف در میان مردم شده در نتیجه شاخص سلامتی آنها به خطر میافتد،هزینهدرمانی آنها افزایش مییابد و دولت نیز مجبور به تامین این هزینهها خواهد بود.
چمنی اضافه کرد: علاوه بر این، شیرخام جذب نمیشود و ظرفیت صنایع تبدیلی بیش از پیش خالی میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که با این شرایط اگر دولت به خرید شیرخام یارانه اختصاص ندهد چه میشود؟ گفت: در این صورت افزایش قیمتی هم نخواهیم داشت دامداران نیز باید مثل ما این شرایط را تحمل کنند.