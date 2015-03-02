پرندگان راحت طلب هوش کمتری دارند!

به گزارش خبرگزاری مهر، گونه ای از پرندگان آوازخوان موسوم به Poecile gambeli در مناطق کوهستانی غرب آمریکا زندگی می کنند که برخی از آنها در دامنه پایینی کوه و برخی نیز در نزدیکی قله پرواز می کنند.

گروهی از زیست شناسان دانشگاه نوادا در تلاش برای درک این موضوع که آیا تفاوتی میان هوش پرندگان ساکن شرایط آب و هوایی متفاوت از یک گونه وجود دارد یا نه دست به آزمایش جالب توجهی زدند.

آزمایشات قبلی نشان می داد که پرندگان ساکن مناطق مرتفع تر که شرایط آب و هوایی سخت تری دارد، حافظه قوی تری دارند. آنها در پیدا کردن مواد غذایی نسبت به همتایان ساکن مناطق پایین تر خود عملکرد به مراتب بهتری دارند.

همچنین مشخص شده که پرندگان مناطق مرتفع دارای هیپوکامپوس بزرگتری هستند. این ناحیه از مغز به حافظه مربوط می شود.

زیست شناسان دانشگا دنور در توسعه این آزمایشات، دو گروه از پرندگان مورد نظر را برای انجام آزمایش جالبی انتخاب کردند. آنها مجبور بودند برای به دست آوردن غذایی خوشمزه که چیزی جز کرم نبود، تکه الیافی را از لوله ای باریک بیرون کشیده تا بتوانند غذای خود را به دست آوردند.

زیست شناسان در کمال شگفتی متوجه شدند پرندگانی که در مناطق مرتفع دارای شرایط سخت آب و هوایی زندگی می کنند در کمتر از نصف زمان گروه دیگر معما را حل کرده و به غذای مورد علاقه شان می رسیدند.

از این رو دانشمندان حدس می زنند پرندگانی که در مناطق سخت تر آب و هوایی زندگی می کنند توانایی بیشتری در تطبیق دادن خود با محیط دارند.