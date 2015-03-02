چهار نمایشنامه جدید روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات نیلا که به طور مشخص به انتشار آثار نمایشی و نمایشنامههای تالیفی و ترجمه اشتغال دارد، به تازگی ۴ عنوان نمایشنامه جدید از نویسندگان داخلی و خارجی منتشر کرده است.
در اسکله
یکی از این کتاب ها، نمایشنامه «در اسکله» نوشته اَلَن گرا (Alain Gras)، با ترجمه محمود گودرزی است که با ۳۶ صفحه چاپ شده است.
اَلَن گرا، نویسنده فرانسوی، متولد سال ۱۹۵۵ در کارپانتراست. او پس از پایان تحصیل در آوینیون به جریانهای تئاتر دانشجویی در مارسی پیوست و در محیط زندانها نیز به اجرای نمایش پرداخت. گرا همراه عدهای از همکارانش گروه «درباره گرسنگان» را تشکیل داد؛ گروهی که در سال ۱۹۷۹ نمایشنامه کالیگولای کامو را در جشنواره آوینیون اجرا کرد. اَلن گرا پس از سالها بازیگری به نوشتن آثارِ نمایشی و همچنین سرودن ترانه رو آورد. او در سال ۱۹۹۸ گروه «لحظه تئاتر» را تشکیل داد و همان سال نمایشنامه سفرِ نوئل نوشته او توسط پل آنریو روی صحنه رفت.
مثل خاری در انگشت
نمایشنامه «مثل خاری در انگشت»، نوشته فرانسواز ساگان (Francoise Sagan)، با ترجمه اصغر نوری در حجم ۳۶ صفحه، به چاپ رسیده است.
فرانسواز ساگان، با نام اصلی فرانسواز کوارِز، ۲۱ ژوئن ۱۹۳۵ در شهرِ کاژارکِ فرانسه به دنیا آمد و در سال ۲۰۰۴ نیز درگذشت. «سلام بر غم». عنوان این رمان از یک شعر پل الوار وام گرفته شده بود و فرانسواز با چاپِ این کتاب بود که لقبِ ساگان را برای خود برگزید (این اسم از کتاب «در جستوجوی زمان از دست رفته» اثر پروست میآید؛ الی دوتالیران پریکورد، شاهزادهی ساگان، یکی از شخصیتهای این رمان است.)
او چند مجموعه داستان هم نوشت و در کنارِ آن، به نوشتنِ نمایشنامه و فیلمنامه رو آورد. معروفترین نمایشنامههای ساگان عبارتند از: «قصری در سوئد»، «ویولنها گهگاه»، «پیراهنِ ارغوانیِ والنتین»، «اسب بیهوش»، «مثلِ خاری در انگست» (خار)، «پیانویی در علفزار» و... ساگان در زمانِ حیاتش بیش از ۵۰ عنوان کتاب منتشر کرد.
او در رمانها و نمایشنامههایش، ناکامی و محرومیت نسل خود را وصف میکند، محرومیتی که گاه ناشی از اشتباهات یا امیدهای واهیست. نکتهبینی و موشکافی در این داستانها که غالبا غمانگیزند، نشاندهنده حال روحی نسلِ جوان روزگار معاصر است.
جشن و مدرسه شبانه
جشن و مدرسه شبانه [دو نمایشنامه]، نوشته هارولد پینتر، با ترجمه اشکان خطیبی و حمید امجد به تازگی با ۹۶ صفحه، چاپ شده است.
این کتاب شامل دو نمایشنامه است که اولی «مدرسه شبانه» را حمید امجد نویسنده، پژوهشگر هنر و کارگردان سینما و تآتر به فارسی برگردانده و دومی «جشن» توسط اشکال خطیبی بازیگر سینما و تآتر ترجمه شده است.
«مدرسه شبانه»، از آثار دهه اول کارنامه نویسندهاش، که ابتدا برای تلویزیون نوشته شده و بعد از چند سال پینتر نسخه دیگری از آن بازنویسی و منتشر کرده و همین نسخه ترجمهشده است، جزوِ آثار قصهگوی او، با جذابیت و فراز و فرود دراماتیک، فضاسازی رنگین برای اجرا و خطِ داستانی معماگون و پرکششِ برای خواندن، محسوب میشود.
«جشن» از جمله آثار دهه آخر دوران کاریِ پینتر، هجویهای بر ابتذال طبقات متوسط به بالای جامعه غربی و روابط و مناسبات آنهاست در قالب آشنای مشهور به «پینترسک» ــ که در آن داستانگویی و خط روایی کمرنگتر است و در سایه لحن، زبان، شوخیها، شخصیتپردازی غریب و فضاسازی خاص اثر قرار میگیرد.
انتشارات نیلا پیش از این، از مجموعه آثار هارولد پینتر، کتابهای «خیانت و دو نمایشنامهی دیگر» و «کوتولهها و چهار نمایشنامهی دیگر»، «شبی بیرون از خانه» و «وقت ضیافت» را منتشر کرده است.
مقصد: کیش
کتاب جدید دیگر این ناشر، نمایشنامه «مقصد: کیش»، نوشته عطیه نشیبا است که به تازگی با ۱۶ صفحه منتشر شده است.
نشیبا متولد ۱۳۶۰ است که نویسندگی را از سال ۱۳۸۱ و در همکاری با رادیو آغاز کرده است. تعدادی از قصههای او در مجله کیهان بچهها به چاپ رسیده و «مقصد: کیش» اولین نمایشنامه اوست.
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