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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

«مسخره‌بازی‌ها» نقد و بررسی می‌شود

«مسخره‌بازی‌ها» نقد و بررسی می‌شود

ترجمه نمایشنامه «مسخره‌بازی‌ها» نوشته تام استوپارد که به تازگی به چاپ رسیده، روز چهارشنبه ۱۲ اسفند در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر نیلا، نمایشنامه «مسخره‌بازی‌ها» نوشته تام استوپارد به تازگی با ترجمه حمید احیاء توسط نشر نیلا منتشر و راهی بازار نشر شده است که نشست نقد و بررسی آن روز چهارشنبه ۱۲ اسفند در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

«مسخره‌بازی‌ها» نمایشنامه‌ای با ۸ شخصیت است که شخصیت‌هایی تاریخی مانند جیمز جویس، ولادیمیر لنین و تریستان تزارا در آن، در ترکیب با شخصیت‌های خیالی کاراکترهای اصلی را تشکیل می‌دهند. این نمایشنامه که وقایعش در زوریخ سال ۱۹۱۷ در خلال جنگ اول جهانی رخ می‌دهد، یک کمدی دو پرده‌ای با ساختاری است که طنز و هجو را با مرور وقایع تاریخی و قالب‌های ادبی کلاسیک را با جریان سیال ذهن، نثر را با نظم و جدی را با مضحکه می‌آمیزد تا یک ساختمان منحصر به‌فرد پست‌مدرن بسازد.

نشست نقد و بررسی این نمایشنامه، روز چهارشنبه ۱۲ اسفند از ساعت ۱۷ تا ۲۰ با حضور حميد احياء، حميد امجد، محمد چرمشير، محمد رحمانيان و شهرام زرگر در محل سينماتك موزه هنرهاى معاصر تهران برگزار مى شود و فيلم «روزنكرانتس و گيلدنسترن مرده اند» به كارگردانى تام استوپارد نيز در این برنامه، نمايش داده مى شود.

ورود در اين نشست نيز براى همه علاقمندان آزاد و رايگان است.

کد مطلب 3569032

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