چاپ ترجمه دو کتاب داستانی از آلبرتو موراویا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر نیلا، به تازگی دو کتاب «قشنگ تر از تو» و «دو داستان» از آلبرتو موراویا توسط نشر نیلا منتشر و راهی بازار نشر شده است. «قشنگ تر از تو» یک مجموعه داستان است که در قطع جیبی و «دو داستان» هم کتاب دیگری است که در قالب مجموعه کتاب های کوچک این ناشر به چاپ رسیده است. این ناشر پیش از این نیز داستان‌های کوتاه متعددی از آلبرتو موراویا، اغلب با ترجمه رضا قیصریه، در مجموعه کتاب کوچک منتشر کرده است.

«قشنگ تر از تو» با ترجمه هاله ناظمی، شامل مجموعه‌ای از ۷ داستان کوتاه است که در هریک از آن ها، از ورای ماجراها و پیچ‌ و خم‌های داستان، ظاهراً شاهد چالشی بنیادین در روابط زن و مرد هستیم، اما نهایتاً و از طریق ابعاد عاطفی و جنسیت شخصیت‌ها، کلیت روابط انسانی است که در این داستان‌ها به چالش کشیده می‌شود. شیء‌وارگی انسان، نامرئی شدن و به چشم نیامدنش به واسطه رخوت و عادت و روزمرگی، تغییراتش به واسطه گذر عمر و تأثراتش از مرور زمان، غصه‌هایی که زیر بارشان کمر خم می‌کند، و البته تقابل جهان زنانه و مردانه از دستمایه‌های داستان‌های مواریا در این کتاب جیبی‌اند.

کتاب «دو داستان» هم به عنوان شماره نود و یکم مجموعه کتاب کوچک نیلا چاپ شده و ترجمه اش توسط مهدی فتوحی و محمدرضا وحدانی پور انجام شده است. این کتاب ۲ داستان‌ با عناوین «خودم را می کشم» و «اندیشه خانم فازانو» به چاپ رسیده است.

موراویا، نویسنده ایتالیایی در این دو داستان نیز همانند داستان‌های کتاب «قشنگ تر از تو»، روابط انسانی را به چالش کشیده است؛ هرچند که از نظر سبک، داستان اوّل به دسته‌ آثار واقع‌گرایانه نویسنده تعلق دارد و دوّمی از رده آثار سوررئالیستی اوست.