به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «تب یخ زده» یک انیمیشن کوتاه به کارگردانی کریس باک و جنیفر لی یعنی همان کارگردان‌های فیلم اصلی است. این فیلم کوتاه دنباله ای بر فیلم پرفروش «یخ زده» محصول ۲۰۱۳ کمپانی دیسنی است.

در این فیلم کریستن بل، ایندیا منزل، جاناتان گراف و جاش گد صداپیشگی کرده اند. این فیلم قرار است همراه با «سیندرلا» دیگر محصول کمپانی والت دیسنی پیکچرز، ۱۳ مارس (دو هفته دیگر) راهی پرده‌های سینماها شود.

ماجرای این انیمیشن کوتاه که بخشی از آن هم به صورت آنلاین منتشر شده، درباره جشن تولد آنا است. در حالی که مدتی از ماجراهای فیلم اصلی می‌گذرد، السا و کریستوف در حال آماده کردن مراسم تولد آنا هستند. السا سرما می‌خورد و همین موجب می‌شود تا قدرت او کمی تغییر کند. در این فیلم اولاف یا همان آدم برفی هم مجددا حضور دارد.

این فیلم کوتاه هفت دقیقه‌ای با یک ترانه جدید همراه است.

انیمیشن «یخ زده» به عنوان پنجاه و سومین انیمیشن کمپانی دیسنی، با موفقیت خاصی که کسب کرد، در شب سال نوی ۲۰۱۴، عنوان پرتماشاگرترین محصول انیمیشن دیسنی را در بسیاری از کشورهای جهان کسب کرد و فروش آن از مرز یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار هم گذشت. این انیمیشن که با الهام از «ملکه یخی» هانس کریستین آندرسن ساخته شده، داستان دو خواهر را روایت می کند.