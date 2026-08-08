به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلطانمراد عزیزی اظهار کرد: مشمولان باید مطابق زمانبندی اعلامشده برای اعزام به خدمت یا تعیین تکلیف وضعیت معافیت خود اقدام کنند، در غیر این صورت غیبت آنان ثبت شده و محدودیتهای قانونی برایشان اعمال خواهد شد.
وی افزود: محرومیت از ادامه تحصیل، محدودیت در استخدام، ممنوعیت خروج از کشور، ناتوانی در دریافت برخی تسهیلات و امتیازات قانونی و اجتماعی و همچنین اضافهخدمت سه تا ۶ ماهه از جمله پیامدهای غیبت مشمولان است.
معاون وظیفه عمومی انتظامی کردستان با اشاره به وضعیت دارندگان معافیتهای موقت گفت: افرادی که از معافیت پزشکی، کفالت یا سایر معافیتهای موقت برخوردارند، باید پیش از پایان اعتبار معافیت برای تمدید یا تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند.
عزیزی همچنین دانشآموزان مشمول را مورد توجه قرار داد و گفت: افرادی که پس از ورود به سن مشمولیت از تحصیل فارغالتحصیل شده، انصراف داده، اخراج شده یا ترک تحصیل کردهاند، در صورت معرفی نکردن خود حداکثر تا یک سال پس از این وضعیت، غایب محسوب میشوند.
وی در پایان از مشمولان خواست برای اطلاع از آخرین ضوابط و مقررات نظام وظیفه به پایگاه اطلاعرسانی سازمان وظیفه عمومی، سامانه تلفن گویای ۰۹۶۴۸۰ یا کانال اطلاعرسانی سازمان در پیامرسان سروش مراجعه کنند.
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