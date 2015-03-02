به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری، سامانه‌های هوشمند تردد شمار بر‌خط‌ و اطلاعات دریافتی از گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور‌ در حال حاضر به‌ استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی باز و تردد در آنها به ‌روال عادی در جریان است.

این گزارش حاکی است، به دلیل بارش برف در برخی محور‌های مواصلاتی کشور رانندگانی که قصد تردد در محور‌های استان‌های سردسیر و برف‌خیز را دارند، زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

در شبانه‌روز گذشته کل تردد ثبت‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۳۰۳ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۲۰ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ تا ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ تا ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان‌ با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند. ‌

هموطنان می توانند ‌برای دریافت‌ خلاصه آخرین وضعیت راه‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند.

پرترددترین جاده‌های کشور در ۲۴ ساعت گذشته: آزادراه کرج-تهران، آزادراه ‌‌قزوین-کرج، ‌ آزادراه‌ ‌‌‌کرج-قزوین، آزادراه تهران-کرج، ‌آزادراه ‌ساوه-تهران، آزادراه تهران-قم، آزادراه ساوه-تهرا‌ن، آزادراه تهران-ساوه، آزادراه تهران-جاجرود و محور تبریز-ایلخچی. ‌

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی‌

محور فرعی شمشک ـ دیزین‌ واقع در استان‌های البرز و تهران‌ تا اطلاع بعدی‌ به دلیل بارش برف مسدود است و تردد از محور کرج-گچسر-مرزن‌آباد انجام ‌می‌شود.

محور فرعی پونل ـ خلخال‌ واقع در استان اردبیل‌ تا اطلاع بعدی ‌به دلیل بارش شدید برف و احتمال ریزش بهمن و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از محور اسالم – خلخال انجام می‌شود.

محور فرعی سروآباد-پاوه واقع در استان کردستان تا اطلاع بعدی‌ به دلیل بارش شدید برف مسدود و تردد از محور سنندج-کامیاران-روانسر-پاوه ‌انجام می‌شود.

محور قدیم اصفهان - شهرکرد (گردنه رخ ـ جعفرآباد) ‌ واقع در استان چهار محال و بختیاری‌ از تاریخ ۱۰ آذرماه ۹۳ لغایت‌ ۱۵ فروردین ۹۴ به دلیل احتمال ریزش کوه و سقوط بهمن‌ حدفاصل کیلومتر ۱۷ تا ۲۶ مسدود و تردد از مسیر تونل های رخ ۱ و ۲‌ انجام می شود.

آزادراه‌ چالوس-مرزن‌آباد (مسیر رفت و برگشت)، واقع در استان مازندران، تا اطلاع بعدی‌ به دلیل عملیات راهداری‌ مسدود و تردد از محور قدیم چالوس-مرزن‌آباد انجام می‌شود.

محور فرعی همدان ـ گنجنامه ـ تویسرکان ‌واقع در استان همدان، تا پایان فروردین ۹۴ به دلیل صعب العبور بودن و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از محورهای همدان- جوکار – تویسرکان و همدان- اسدآباد – تویسرکان انجام می‌شود.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه

در محور کرمان ـ راین ـ حسین‌آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت) واقع در استان کرمان به‌ دلیل مداخله با ترافیک شهری‌ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملان فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت‌ معرفی می‌شود؛ تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.

محور کرج-‌چالوس (کندوان) ‌ واقع در استان البرز، از مورخ ۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند‌ از ساعت ۹ تا ۱۶ و ۲۱ تا ۶ صبح‌ به‌ دلیل اجرای عملیات بهینه‌سازی سیستم روشنایی تونل‌های شماره ۲ و ۳ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

محور قدیم سبزوار ـ کاشمر‌ واقع در استان خراسان رضوی، از تاریخ ۵ اسفند لغایت ۲۰ اسفند‌ ساعت ۷ الی ۱۶ به دلیل اجرای عملیات درزگیری‌ حد فاصل کیلومتر ۲ تا ۶ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور ایلام ـ صالح‌آباد‌ واقع در استان ایلام ‌در تاریخ ۱۳ و ۱۷ ‌اسفند از ساعت ۱۲ الی ۱۵ به دلیل اجرای عملیات انفجار و تخلیه مصالح حاصل از انفجار ‌حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۵۰۰+۹ ‌مسدود و تردد از جاده قدیم ایلام- صالح‌آباد انجام می‌شود.

محور قدیم سبزوار ـ شاهرود، واقع در استان خراسان رضوی، از تاریخ ۵ اسفند لغایت ۲۰ اسفند‌ ساعت ۷ تا ۱۶ به دلیل اجرای عملیات درزگیری‌ حد فاصل کیلومتر ۰ تا ۸ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور بردسکن - درونه - طبس، واقع در استان خراسان رضوی، از تاریخ ۴ اسفند لغایت ۲۰ اسفند‌ ساعت ۷ الی ۱۷ به دلیل اجرای عملیات تک کت و ماسه آسفالت‌ حد فاصل کیلومتر ۱۵ تا ۶۷ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور زنجان ـ میانه‌ واقع در استان آذربایجان شرقی از مورخ ۲ بهمن لغایت‌ ۲۰ اسفند و از ۲۰ فروردین لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۴ از ساعت ۷ تا ۱۷ ‌به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیر روشنایی تونل قافلانکوه‌ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور هراز‌ واقع در استان های تهران و مازندران، از تاریخ ۲۶ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ‌روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۲۰ الی ۵ بامداد به دلیل اجرای عملیات راهسازی تعریض و بهسازی حدفاصل شنگلده تا گزنک مسدود و تردد از دیگر مسیرهای منتهی به شمال انجام می‌شود.

محور فیروزآباد ـ جم‌ واقع در استان فارس ‌از مورخ ۵ بهمن تا ۲۰ اسفند، از ساعت ۷ تا ۱۷ به دلیل اجرای عملیات تعمیرات تونل حدفاصل کیلومتر ۹۰ ‌تا ۹۱ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور زنجان ـ میانه ‌واقع در استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۲ بهمن تا ۲۰ اسفند و از ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ از ساعت ۷ تا ۱۷ به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیر روشنایی تونل قافلانکوه ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور اردبیل – سرچم واقع در استان اردبیل، از تاریخ ۱۱ بهمن لغایت ۲۱ اسفند‌ از ساعت ۷ الی ۱۷ به دلیل اجرای عملیات راهسازی و ترانشه‌برداری، حدفاصل کیلومتر ۹۰ تا ۱۱۰ ‌مسدود و تردد از محورهای اردبیل – آستارا و اردبیل – سراب – بستان آباد به زنجان انجام می‌شود.

محور کمربندی جنوبی الیگودرز‌ واقع در استان لرستان تا ۲۵ اسفند ‌‌۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات راهسازی و احداث تقاطع غیر همسطح مسدود و کمربندی شمالی به عنوان مسیر جایگزین معرفی می‌شود. ‌

بزرگراه گرگان ـ آزادشهر، واقع در استان گلستان‌ از مورخ ۱۸ دی لغایت ۱۵ اسفند ‌از ساعت ۷ الی ۱۶ به دلیل اجرای عملیات خط کشی، نصب گاردریل، تابلو و علائم در دور‌برگردان واقع در کیلومتر ۱۰۰+۲ ‌حدفاصل کیلومتر ۶۶۰+۱ ‌تا ۵۴۰+۲ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور هرات-هرابرجان‌ واقع در استان یزد ‌از مورخ ۲۴ دی لغایت ۱۵ اسفند ‌از ساعت ۷‌ الی ۱۶ ‌به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت‌ حدفاصل کیلومتر ۱ ‌تا ۱۲ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور کمربندی جنوبی الیگودرز واقع در استان لرستان‌ تا ۲۵ اسفند‌ ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات راه‌سازی و احداث تقاطع غیر هم‌سطح مسدود و کمربندی شمالی به عنوان مسیر جایگزین معرفی می‌شو‌د.

در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین‌ مقطع واقع در استان البرز (باند جنوبی) ‌ تا مورخ ۲۰ اسفند روزهای شنبه تا سه‌شنبه‌ از ساعت ۹ الی ۱۵ هر هفته به غیر از ‌تعطیلات رسمی به دلیل ادامه اجرای عملیات روکش آسفالت‌ حدفاصل پل حصارک تا تیر شماره‌ ۲۰۰ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین‌ مقطع واقع در استان البرز (باند شمالی) ‌ تا مورخ ۲۰ اسفند‌ روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ ‌به غیر از‌ تعطیلات رسمی، به دلیل ادامه اجرای عملیات درزگیری‌ حدفاصل تیر شماره ۲۰۰ به سمت قزوین تا پل کلاک‌ عبور همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود، همچنین در همین باند تا ‌۲۰ اسفند روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته‌ از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد‌ به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی به دلیل ادامه اجرای عملیات درزگیری حدفاصل پل کلاک تا پل حصارک عبور همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

‌محور یاسوج ـ بابامیدان، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از ۱۰ دی‌ماه تا ۲۰ اسفند‌ از ساعت ۷ تا ۱۷ به دلیل اجرای عملیات اصلاح نقاط پرحادثه، حدفاصل کیلومتر ۳۴ تا ۳۶ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور پل بریم – شلال دان ـ گچساران‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد‌ از مورخ ۱۰ دی تا ۲۰ اسفند‌ از ساعت ۷ ‌تا ۱۷ به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت‌ حدفاصل کیلومتر ۳۶ ‌تا ۴۵ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور گچساران ـ خیرآباد – پادوک‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد‌ از مورخ ۷ دی تا ۲۰ اسفند‌ از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت‌ حدفاصل کیلومتر ۴۵ ‌تا ۸۰۰+۵۵ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور گچساران ـ خیرآباد – واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد‌ از مورخ ۵ دی تا ۲۰ اسفند‌ از ساعت ۷ تا ۱۷:۳۰ به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت‌حدفاصل کیلومتر ۱۵ ‌تا ۲۵ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور گچساران ـ دیل آرو – چرام‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد‌ از مورخ ۶ دی تا ۲۰ اسفند‌ از ساعت ۷ تا ۱۷ به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت‌ حدفاصل کیلومتر ۱۳ تا ۲۳ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

کمربندی گچساران‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد‌ از مورخ ۶ دی تا ۲۱ اسفند‌ از ساعت ۷ تا ۱۷ به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت‌ حدفاصل کیلومتر ۰ ‌تا ۱۱ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور همدان - اسدآباد‌ واقع در استان همدان، از‌ ۲۰ شهریور تا ۱۵ اسفند‌ ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات احداث زیر گذر بهاران ‌حدفاصل کیلومتر ۸ تا ۱۰ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور پلیس راه (اصفهان – شیراز) ـ مبارکه‌ واقع در استان اصفهان، از ۱ شهریور تا‌ ۲۹ اسفند‌ از ساعت ۸ تا ۱۸ به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا‌ ۱۶ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور نیشابور-کاشمر، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۵ دی لغایت ۱۹ اسفند، از ساعت۷ تا ۱۶ به دلیل اجرای عملیات بهسازی مسیر، حدفاصل کیلومتر ۲۲ تا ۲۸ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور تفت-یزد، واقع در استان یزد از مورخ ۲۴ دی تا ۱۵ اسفند‌ از ساعت ۷ تا ۱۶ به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۹ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

آزادراه قزوین ـ زنجان ‌واقع در استان قزوین ‌از مورخ ۱۲ ‌بهمن تا ۲۰ اسفند‌ از ساعت ۸ تا ۱۸ به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی‌ محدوده کمربندی تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

آزادراه باغچه ـ مشهد، واقع در استان خراسان رضوی از تاریخ ۱۸ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۷ تا ۱۶ به دلیل عملیات اجرای نیوجرسی (جداکننده مسیر) مفصلی در حاشیه آزادراه ‌در کیلومتر ۸۰۰+۱۴ و ۴۰۰+۱۵ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور مشهد ـ تربت حیدریه (باند برگشت) ‌ واقع در استان خراسان رضوی، از تاریخ ۹ اسفند لغایت ۱۰ اسفند‌ ساعت ۸ الی ۱۶ به دلیل اجرای عملیات شستشوی تونل رباط سفید‌ حد فاصل کیلومتر ۵۰۰+۸۴ ‌‌تردد همزمان با اجرای عملیات‌ با محدودیت و رعایت احتیاط از کنار گذر تونل انجام می‌شود.

محور خرم آباد ـ نورآباد‌ واقع در استان لرستان در تاریخ ۱۳ اسفند‌ از ساعت ۱۰ الی ۱۴ به دلیل اجرای عملیات راهسازی و ریزش‌برداری، حدفاصل کیلومتر ۲۳ تا ۲۴ ‌مسدود و به دلیل زمان کوتاه عملیات محور فاقد مسیر جایگزین است.