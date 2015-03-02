آژانس نبود انحراف در فعالیت های هسته ای ایران را تأیید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: آژانس نبود انحراف در فعالیت های هسته ای اعلام شده ایران را که تحت نظارت پادمانهای آژانس قرار دارد؛ تایید می کند.

یوکیا آمانو در نشست شورای حکام افزود: آژانس به نظارت و راستی آزمایی برنامه اقدام مشترک میان ایران و گروه ۱+۵ ادامه می دهد.

آمانو در این حال با بیان اینکه ایران هنوز نسبت به ارائه توضیحات لازم جهت حل و فصل دو موضوع باقیمانده سند چارچوب همکاری ها اقدام نکرده است، تاکید کرد: آژانس آمادگی دارد تا به حل و فصل موضوعات باقیمانده چارچوب همکاری ها سرعت بخشد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی گفت: ماه گذشته با وزیر امور خارجه ایران گفت و گو کردم. هر دو بر اهمیت ادامه همکاری میان اژانس و ایران در کلیه سطوح توافق داشتیم.