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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۳

آمانو در نشست شورای حکام:

آژانس نبود انحراف در فعالیت های هسته ای ایران را تأیید می کند

آژانس نبود انحراف در فعالیت های هسته ای ایران را تأیید می کند

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: آژانس نبود انحراف در فعالیت های هسته ای اعلام شده ایران را که تحت نظارت پادمانهای آژانس قرار دارد؛ تایید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: آژانس نبود انحراف در فعالیت های هسته ای اعلام شده ایران را که تحت نظارت پادمانهای آژانس قرار دارد؛ تایید می کند.

 یوکیا آمانو در نشست شورای حکام افزود: آژانس به نظارت و راستی آزمایی برنامه اقدام مشترک میان ایران و گروه ۱+۵ ادامه می دهد.

آمانو در این حال با بیان اینکه ایران هنوز نسبت به ارائه توضیحات لازم جهت حل و فصل دو موضوع باقیمانده سند چارچوب همکاری ها اقدام نکرده است، تاکید کرد: آژانس آمادگی دارد تا به حل و فصل موضوعات باقیمانده چارچوب همکاری ها سرعت بخشد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی گفت: ماه گذشته با وزیر امور خارجه ایران گفت و گو کردم. هر دو بر اهمیت ادامه همکاری میان اژانس و ایران در کلیه سطوح توافق داشتیم.

کد مطلب 2510055

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