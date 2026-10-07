  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

ویژه برنامه «ستاره‌های میناب» در گلزار شهدای شجره طیبه برگزار می‌شود 

ویژه برنامه «ستاره‌های میناب» در گلزار شهدای شجره طیبه برگزار می‌شود 

میناب-مدیر کانون‌های خدمت رضوی هرمزگان از برگزاری ویژه‌برنامه زنده تلویزیونی «ستاره‌های میناب» همزمان با روز جهانی کودک و با محوریت گرامیداشت شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب بهادری، مدیر کانون‌های خدمت رضوی هرمزگان با اشاره به برگزاری این ویژه‌برنامه در گلزار شهدای دانش‌آموز میناب، اظهار کرد: «ستاره‌های میناب» تلاشی برای پیوند نشاط و استعدادهای کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایثار و شهادت و روایت حماسه شهدای دانش‌آموز این شهرستان است.

وی افزود: این ویژه‌برنامه با حضور کودکان و نوجوانان و اجرای بخش‌های متنوعی همچون تلاوت قاریان نوجوان، نقاشی، نقالی، شعر، سرود و مسابقه برگزار می‌شود و در کنار آن، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب نیز گرامی داشته خواهد شد.

بهادری با بیان اینکه شهدای دانش‌آموز میناب، ستاره‌هایی درخشان برای نسل امروز هستند، گفت: این برنامه تلاش دارد روایت میناب و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان این شهرستان را از قاب تلویزیون به مخاطبان سراسر کشور معرفی کند.

وی ادامه داد: ویژه‌برنامه «ستاره‌های میناب» پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، بعد از نماز مغرب و عشا در گلزار شهدای دانش‌آموز میناب برگزار و به صورت زنده از شبکه خلیج فارس و شبکه‌های سیما پخش خواهد شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی هرمزگان خاطرنشان کرد: این برنامه با اجرای حامد مدرس و احسان مهدی از مجریان شناخته‌شده حوزه کودک و نوجوان کشور، تلاوت قرآن کریم توسط قاری نوجوان بین‌المللی، سبحان نعیمی، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا موسوی واعظ همراه خواهد بود.

وی افزود: همچنین حماسه خوانی روح‌الله رحیمیان و مجتبی عابدینی و اجرای گروه‌های سرود و هنری استان، از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است که با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان استان هرمزگان و شهرستان میناب برگزار می‌شود.

کد مطلب 6970404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها