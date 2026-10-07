به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب بهادری، مدیر کانون‌های خدمت رضوی هرمزگان با اشاره به برگزاری این ویژه‌برنامه در گلزار شهدای دانش‌آموز میناب، اظهار کرد: «ستاره‌های میناب» تلاشی برای پیوند نشاط و استعدادهای کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایثار و شهادت و روایت حماسه شهدای دانش‌آموز این شهرستان است.

وی افزود: این ویژه‌برنامه با حضور کودکان و نوجوانان و اجرای بخش‌های متنوعی همچون تلاوت قاریان نوجوان، نقاشی، نقالی، شعر، سرود و مسابقه برگزار می‌شود و در کنار آن، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب نیز گرامی داشته خواهد شد.

بهادری با بیان اینکه شهدای دانش‌آموز میناب، ستاره‌هایی درخشان برای نسل امروز هستند، گفت: این برنامه تلاش دارد روایت میناب و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان این شهرستان را از قاب تلویزیون به مخاطبان سراسر کشور معرفی کند.

وی ادامه داد: ویژه‌برنامه «ستاره‌های میناب» پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، بعد از نماز مغرب و عشا در گلزار شهدای دانش‌آموز میناب برگزار و به صورت زنده از شبکه خلیج فارس و شبکه‌های سیما پخش خواهد شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی هرمزگان خاطرنشان کرد: این برنامه با اجرای حامد مدرس و احسان مهدی از مجریان شناخته‌شده حوزه کودک و نوجوان کشور، تلاوت قرآن کریم توسط قاری نوجوان بین‌المللی، سبحان نعیمی، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا موسوی واعظ همراه خواهد بود.

وی افزود: همچنین حماسه خوانی روح‌الله رحیمیان و مجتبی عابدینی و اجرای گروه‌های سرود و هنری استان، از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است که با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان استان هرمزگان و شهرستان میناب برگزار می‌شود.