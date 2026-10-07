افشاگری جنجالی رونالدو؛ سرمربی تیم ملی قرار بود از CR7 عذرخواهی کند!

به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو فوق‌ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال، در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه منتشر کرد، از آنچه خیانت سرمربی این تیم خورژخه خسوس خواند پرده برداشت و جزئیات جدیدی از اختلافات خود با سرمربی پرتغال را فاش کرد.

رسانه «rmcsport» نوشت: رونالدو که پس از دو هفته پرحاشیه در اردوی تیم ملی پرتغال تصمیم گرفت سکوت خود را بشکند، در بخشی از بیانیه طولانی خود به جلسه‌ای خصوصی با خسوس اشاره کرد. جلسه‌ای که دو روز پس از دیدار پرتغال برابر نروژ در تاریخ ۲۷ سپتامبر برگزار شد. رونالدو در آن مسابقه حتی یک دقیقه هم فرصت بازی پیدا نکرد و به نظر می‌رسید از این تصمیم ناراحت شده است.

به گفته رونالدو هدف از برگزاری این جلسه کاهش تنش‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای ادامه حضور او در اردوی تیم ملی بود. او این دیدار را «جلسه‌ای بسیار جدی، مستقیم و بدون هیچ‌گونه فیلتر» توصیف کرد و مدعی شد خسوس در این نشست از او و عملکردش تمجید کرده و در پایان نیز او را در آغوش گرفته است.

رونالدو در ادامه بیانیه خود مدعی شد برای پایان دادن به حواشی دیدار برابر نروژ، قرار بود خسوس در نشست خبری مقابل رسانه‌ها توضیحاتی ارائه کند و به نوعی اشتباه خود درباره استفاده نکردن از رونالدو را بپذیرد.

رونالدو نوشت: یک متن کوتاه تهیه شد که شخصاً آن را تأیید کردم و تا جایی که می‌دانم، همان‌طور که سرمربی درخواست کرده بود، این متن در اختیار او قرار گرفت.

اما این متن کوتاه در واقع نامه‌ای هشت‌بندی در تمجید از کریستیانو رونالدو بود که به گفته رسانه‌های فرانسوی، توسط خود رونالدو و نزدیکانش تهیه شده بود. در این میان نام سیمائو کوتینیو و تیاگو کریویرو نیز به عنوان افرادی که در تهیه متن نقش داشتند مطرح شده است.

رونالدو خودش این متن را منتشر کرده است. متن مورد نظر قرار بود توسط خسوس در مقابل رسانه‌ها خوانده شود:

فکر می‌کنم مهم است، به‌خصوص به این دلیل که این مطالب حقیقت دارند، پیش از صحبت درباره دیدار مقابل دانمارک، برخی مسائل را روشن کنم.

۱- شخصاً و بدون واسطه، برنامه‌ای را برای کریستیانو درباره فصل او در تیم ملی پیشنهاد کردم. این گفتگویی طولانی و سازنده بود.

۲- می‌دانم که او چقدر برای تیم ملی زندگی می‌کند و چقدر آن را دوست دارد و همچنین می‌دانم تیم ملی پرتغال در عرصه بین‌المللی چه جایگاهی دارد. بیش از این، می‌دانم که او طی ۲۴ سال گذشته چه جایگاه و تأثیر مثبتی در تیم ملی داشته است.

۳- برنامه‌ای که به کریستیانو پیشنهاد کردم، مورد قبول او قرار گرفت.

۴- او هرگز تصمیمات من را زیر سؤال نبرد. کریستیانو رفتاری نمونه، وفادارانه و حرفه‌ای داشت.

۵- بازی مقابل نروژ در برنامه‌ای که برای او در نظر گرفته بودم، وجود نداشت. با این حال، احساس کردم پس از بازی نخست توانسته است از نظر بدنی به شرایط خوبی بازگردد و به او اطلاع دادم که ممکن است از او در ترکیب استفاده کنم. کریستیانو این موضوع را پذیرفت.

۶- من مرتکب اشتباه شدم که بازیکنی در سطح پله یا مارادونا را برای گرم کردن به زمین فرستادم اما در نهایت او را وارد بازی نکردم. اگر دوباره در چنین شرایطی قرار بگیرم، این کار را تکرار نخواهم کرد.

۷- برای پایان دادن به این موضوع، من کریستیانو را در تیم ملی می‌خواهم. نه اینکه فقط کمی او را بخواهم، بلکه واقعاً به حضورش نیاز دارم. خوشبختانه خودش نیز به من اعتماد دارد. او در النصر به من اعتماد کرد و اینجا هم به من اعتماد دارد.

۸- درباره اینکه چرا او به هواداران سلام نکرد، ما پیش از این درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم. بازیکنی که بیش از ۲۳۰ بازی برای تیم ملی انجام داده، نیازی ندارد من به او درس عشق به پرتغال بدهم. این واکنش حاصل لحظه‌ای از سرخوردگی بود و هیچ‌چیز از رابطه او با هواداران کم نمی‌کند. او بازیکنی است که بیشترین امضا را برای هواداران می‌کند، بیشترین عکس سلفی را می‌گیرد و بیش از همه به هواداران توجه دارد. نباید جایی که مشکلی وجود ندارد، مشکل ایجاد کنیم. وقتی کسی ناراضی است، واکنش نشان می‌دهد. همین.

رونالدو ظاهراً انتظار داشت خسوس در نشست خبری همان متن را به طور کامل مطرح کند و مسئولیت اتفاقات رخ داده را بپذیرد، اما سرمربی ۷۲ ساله پرتغال نه‌تنها چنین کاری نکرد، بلکه در مقابل رسانه‌ها به صراحت از تصمیمات خود دفاع کرد و حتی رونالدو را مورد انتقاد قرار داد.

خسوس روز ۳۰ سپتامبر در نشست خبری گفت: جایگاه و اعتبار یک بازیکن یک مسئله است، اما قوانین برای همه یکسان هستند.

او همچنین بخشی از همان جملاتی را که در متن پیشنهادی آمده بود، مطرح کرد، اما در ادامه با تأکید بر اختیارات خود گفت: این من هستم که تصمیم می‌گیرم. کسانی که با من کار کرده‌اند این موضوع را می‌دانند. در یک باشگاه، رئیس تصمیم‌گیرنده است، اما تیم را من هدایت می‌کنم.

این اتفاق برای رونالدو خوشایند نبود و در نهایت او تصمیم گرفت اردوی تیم ملی پرتغال را ترک کند؛ تصمیمی که حتی مداخله رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال نیز نتوانست آن را تغییر دهد.

رونالدو در بیانیه خود درباره دلیل این تصمیم نوشت: این دومین بار بود که او به قول خود عمل نکرد.

با وجود این اختلافات، رونالدو همچنان تأکید کرده است که قصد ندارد دوران ملی خود را با چنین شرایطی به پایان برساند و می‌خواهد در آینده دوباره به تیم ملی پرتغال بازگردد.

با این حال، با توجه به شدت اختلاف میان این بازیکن و خسوس، بازگشت رونالدو به تیم ملی بدون تغییر در کادر فنی پرتغال، دست‌کم در شرایط فعلی، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.