جریمه نقدی ۶ تیم دسته اولی/ مربی مس محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در جریان دیدار دو تیم مس کرمان و نفت و گاز گچساران که روز ۱۲ بهمن‌ماه انجام شد، تماشاگران تیم نفت و گاز گچساران به داور بازی فحاشی کردند که بر این اساس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این باشگاه را به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. ضمن اینکه تیم گچساران به دلیل داشتن ۷ بازیکن اخطاری و اخراجی طبق بند یک ماده ۶۹ آئین‌نامه انضباطی، باید ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

محرومیت و جریمه نقدی برای مربی تیم مس کرمان

همچنین در بازی دو تیم داماش گیلان و مس رفسنجان در روز ۲۶ بهمن‌ماه، از سوی محمدمهدی امیرپناهی، کمک مربی تیم مس کرمان تخلفاتی مبنی بر اعتراض به داور بازی رخ داد که باعث اخراجش از زمین شد. وی طبق بند ۵ ماده ۶۶ آئین‌نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم داماش گیلان نیز به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری باید ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

جریمه نقدی برای نساجی مازندران و آلومینیوم هرمزگان

بازی دو تیم نساجی مازندران و آلومینیوم هرمزگان روز ۲۶ بهمن ماه برگزار شد و از سوی متصدی حمل برانکارد تخلفاتی مبنی بر ایجاد درگیری با بازیکنان تیم آلومینیوم هرمزگان رخ داد. بر همین اساس کمیته انضباطی، باشگاه نساجی مازندران را به تذکر کتبی و جریمه نقدی ۵۰ میلیون ریالی محکوم کرد.

تیم آلومینیوم هرمزگان نیز به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری به ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.