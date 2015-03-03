اکنون فرصت مناسب برای گفتگو درباره رفع فوری تحریم هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پایان مذاکرات شب گذشته گفت: با توجه به اینکه با حضور تیم های عالیرتبه فنی دو کشور در دور قبلی مذاکرات توانستیم بخشی از موضوعات را روشن تر کرده یا راه حل هایی برای برخی موضوعات پیدا کنیم، این دوره هم فرصتی خواهد بود تا درباره باقیمانده مسایل فنی صحبت کنیم.

وزیر امور خارجه ایران گفت: بدون شک تنها انتخاب دنیا برای راه حل هسته ای ایران، مذاکره است و غیر از این راه هیچ انتخابی وجود ندارد.

وی افزود: این دوره از مذاکرات هسته ای فرصت مناسبی است تا دو وزیر درباره موضوعات سیاسی به ویژه نحوه رفع فوری تحریم ها گفتگو کنند.

ظریف گفت: امیدواریم در این مذاکرات بتوانیم گام های اساسی برداریم.

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که جان کری گفته است راه دیپلماسی را برای جلوگیری از اقدام نظامی برضد ایران ازمایش می کنیم، گفت: این گونه صحبت ها فقط اعلام مواضعی است که به راه حل کمکی نمی کند.

وی ادامه داد: با جدیت مردم در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای و مقاومت آنان این اجازه را از رهبری و مردم داریم که درباره موضوعی حساس گفتگو کنیم.

ظریف افزود: در این باره به کشور ما ظلم شده زیرا اتهامات ناروایی به ایران زده شده است و ما به همین علت مذاکره می کنیم.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی گفت: این گونه اظهارات اراده مردم ما را قوی تر و مصمم تر خواهد کرد تا حقوق خود را پیگیری کنند.

دور جدید مذاکرات هسته ای با حضور وزرای خارجه ایران و آمریکا، معاونان و کارشناسان دو کشور با حضور هلگا اشمیت معاون سیاست خارجه اتحادیه اروپا از عصر روز دوشنبه آغاز شد.

در این مذاکرات رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان، حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهور و وزیر انرژی آمریکا حضور دارند.

قرار است روز پنجشنبه نشستی میان ایران و ۱+۵ در سطح مدیران سیاسی برگزار شود.

این دور از مذاکرات در شهر مونترو در ۹۰ کیلومتری شرق ژنو در حال برگزاری است.