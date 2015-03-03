اجرای نمایش «فصل شیدایی» در ساحل خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش میدانی چند رسانهای، با بهرهگیری از لوکیشنهای هر شهر، متناسب با همان فضا اجرا میشود و این بار عوامل نمایش از ساحل بوشهر در کار بهره بردهاند.
از آنجایی که بخش معاصر تئاتر «فصل شیدایی» با اجرا در هر استان، دچار تغییرات محتوایی میشود، در این اجرا نیز به عملیات نیروی دریایی بوشهر در زمان دفاع مقدس پرداخته شده و بخشهایی از نمایش داخل دریا اجرا میشود.
مضمون سبک زندگی نیز به این نمایش اضافه شده است و اثر صرفا راوی تاریخ نیست بلکه به ارائه پیامهایی به مخاطب نیز میاندیشد.
«فصل شیدایی» تولید مرکز مُهنا به کارگردانی سعید اسماعیلی و روایت رسالت بوذری، ۱۲ تا ۲۱ اسفند همزمان با روز ملی بوشهر در این شهر به صحنه میرود.
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