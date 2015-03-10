به گزارش خبرگزاری مهر، علی غفاری کارگردان سینما و تلویزیون درباره نمایش «فصل شیدایی» که اخیرا در بوشهر به تماشای آن نشسته است، اظهار کرد: پس از تماشای این کار جا دارد تبریک ویژهای به دوستان بگویم؛ افرادی که با همت زیاد و طی کردن کیلومترها به نقاط مختلف کشور میروند و نمایش اجرا میکنند. آن هم اثری که آماده سازی آن قطعا یکی دو ماه زمان میبرد.
وی افزود: من پیش از این در کربلا بخشهایی از کار را دیده بودم و همان زمان هم این اثر به نظرم فوقالعاده رسید بنابراین پیش از دیدن اجرای بوشهر، پیش زمینه داشتم. این اجرا هم مفصل بود و صحنههایی داشت که در کربلا ندیده بودم.
جای خالی نمایشهایی نظیر «فصل شیدایی» در کشور
کارگردان بهترین فیلم سی و یکمین جشنواره فیلم فجر، تصریح کرد: این حرکتها واقعا ارزشمند است. من که خیلی غافلگیر شدم. «فصل شیدایی» ترکیبی از نور، اجرای صحنه و دکوری عظیم است و چنین کارهایی بهتر است که به خوبی دیده شوند. به ویژه که جای این کارها در عرصه فرهنگی کشور خالی است و امیدوارم روز به روز شاهد فعالیتهای بهتری در این زمینه باشیم.
غفاری تأکید کرد: در این کار به فرازهای تاریخی بسیاری پرداخته میشود که از هبوط آدم تا ظهور آقا امام زمان (عج) را در برمیگیرد. گرچه به نظرم میشود در این نمایش به مسائل دیگری هم پرداخته شود اما وقتی حساب زمان را میکنم میبینم اینطور یکی دو ساعت دیگر هم باید به این کار اضافه شود و این موضوع شاید ممکن نباشد.
وی با بیان اینکه «فصل شیدایی» او راغافلگیر کرده و برایش فوق العاده بوده است، ادامه داد: تجربه دو بار تماشای این اثر به من اثبات کرد که دوستان برای هر اجرا تغییرات خاصی در کار اعمال میکنند و هر بار با توجه به منطقهای که به آن میروند، مختصات اجرا را عوض میکنند.
کارگردان «ابوزینب» یادآور شد: مثلا در اجرای بوشهر از ساحل و قایق و دریا استفاده شده و سکانس جنگی خوبی طراحی شده بود. قطعا این گروه اگر به منطقه کویری یا کوهستانی هم بروند، بخشهای جنگی را به فراخور جغرافیا تغییر خواهند داد.
امیدوارم چنین حرکتهایی متوقف نشود
وی در پایان اعلام کرد: من فکر میکنم اگر مسئولان در هر استانی که این گروه به آنجا میروند، حمایت لازم از پروژه را داشته باشند و امکاناتی در اختیارشان قرار دهند، نمایش باشکوهتر خواهد شد و قطعا این گروه قابلیت استفاده از این امکانات را دارد. ضمن اینکه امیدوارم چنین حرکت ارزشمندی متوقف نشود و روز به روز ادامه پیدا کند.
«فصل شیدایی» تولید مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مُهنا) به کارگردانی سعید اسماعیلی و روایت رسالت بوذری، ۱۲ تا ۲۵ اسفند همزمان با روز ملی بوشهر در این شهر به صحنه میرود.
نظر شما