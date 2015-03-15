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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱:۴۸

با تصویب شورای‌عالی کار؛

پرونده دستمزد ۹۴ بسته شد/ جدول کامل مزایای جدید کارگران

پرونده دستمزد ۹۴ بسته شد/ جدول کامل مزایای جدید کارگران

حداقل دستمزد ۹۴ مشمولان قانون کار از ۶۰۸۹۰۰ تومان به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت. بن نقدی ماهیانه به ۱۱۰هزارتومان، حق مسکن ۴۰هزارتومان، سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یک فرزند نیز ۷۱۲۴۱تومان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه۷۱۲۴۲۵
حق مسکن ماهیانه۴۰۰۰۰
حق بن نقدی (خواروبار)۱۱۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند۷۱۲۴۲
حق اولاد- دو فرزند۱۴۲۴۸۵
حق سنوات روزانه۱۰۰۰
حداقل مزد روزانه۲۳۷۴۷
مجموع دریافتی افراد مجرد۸۹۲۴۳۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند۹۶۳۶۷۱
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند۱۰۳۴۹۱۲

 

کد مطلب 2510723

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