گزارش وزیر کار از نشست شبانه تعیین دستمزد/ بسته جدید ضدتورمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی بامداد امروز پس از نشست شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران متناسب با وضعیت صنعت، تولید و خدمات تعیین شده است گفت: ۳ نظر متفاوت در نشست های شورای عالی کار طرح شد لذا هنگام تعیین رقم مزد، ۳ شاخص یادشده مورد توجه قرار گرفتند.

وزیر کار اظهارداشت: ما در عین حال وضعیت نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز در نظر گرفتیم و قصد داریم که در سال های بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه کنیم.

ربیعی با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را استثنایی توصیف کرد و افزود: افزایش امسال تا حدودی باعث پُر شدن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم سال های گذشته شده است.

وی تاکید کرد: شورای عالی کار امسال در موضوع تعیین مزد کارگران ضد تورمی عمل کرده است.