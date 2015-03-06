عشاير تقويم كوچ را رعايت كنند/ فشار سه برابری به مراتع همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا همتی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز همدان با اشاره به اینكه بیش از ظرفیت مراتع استان، دام داریم، بیان داشت: به دنبال تغییر دادن معیشت دامداران و عشایر با ایجاد صنایع تبدیلی و برای رسیدن به آن نیز به دنبال تاسیس صندوق حمایت از منابع طبیعی هستیم.

وی ادامه داد: اعتبارات دولتی كفاف امور منابع طبیعی كشور را نمی‌دهد و این صندوق با ۴۹ درصد سهم دولتی و ۵۱ درصد سهم خصوصی راه اندازی می‌شود تا تسهیلات در اختیار دامداران و بهره برداران مراتع قرار گیرد.

وی با اشاره به اینكه در بخش دولتی در این نهاد امكان جذب سرمایه انسانی نیست و باید مردم به یاری این نهاد بیایند، افزود: این نهاد آمادگی دارد تا با توسعه بخش زارعت چوب و گیاهان دارویی به حفظ آب و خاك كمك كنند.

مدیركل منابع طبیعی استان همدان افزود: به دنبال اجرای مدیریت جامع در حوزه‌های آبخیز استان هستیم كه در این طرح در مناطق بالادست سدها اقداماتی انجام می‌شود تامانع تخریب مراتع تاحد ممكن شویم.

همتی اذعان داشت: باید از فعالیت‌های مخرب كه به منابع طبیعی آسیب میزند جلوگیری کرد.

مراتع استان آمادگی حضور دام را ندارد

وی با اشاره به اینكه انجام این امور نیازمند مشاركت مردمی است، ادامه داد: با توجه به خشكسالی های اخیر در جنوب كشور عشایر مایل هستند كه امسال زودتر به مراتع ییلاق در همدان وارد شوند اما مراتع استان هنوز آمادگی حضور دام را ندارد.

مدیركل منابع طبیعی استان همدان اظهار داشت: عشایر تقویم كوچ را رعایت كنند چراکه مراتع استان ظرفیت ۶۰۰ هزار دام را دارد اما اكنون دومیلیون واحد دامی از آن استفاده می‌کنند كه فشار سه برابری به آن‌ها وارد می‌شود.

همتی با اشاره به اینكه خشكسالی باعث شده در مراتع استان در فصل گرم شاهد آتش سوزی باشیم كه بیشتر موارد سهوی است، گفت: در سطح مراتع نباید به هیچ وجه آتش روشن كرد چراکه آتش سوزی سرمایه‌های ژنتیكی و گیاهی را از دسترس خارج می‌کند.