سفرهای راهیان نور بهترین روش برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس است

حسین مصطفی پور در حاشیه مراسم اعزام ۳۹۰ نفر از مشتاقان سفر معنوی راهیان نور از آستانه‌اشرفیه به خبرنگار مهر گفت: این تعداد از افراد در قالب ۱۱ کاروان و به مت چهار روز از مناطق عملیاتی فتح المبین، طلاییه، هویزه، اروندکنار و شلمچه بازدید کنند.

وی به اعزام ۳۵۰ نفر از بسیجیان، فرهنگیان، روحانیون و مردم شهرستان آستانه‌اشرفیه به مناطق عملیاتی غرب کشور در شهریور ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: حضور اقشار مختلف مردم در این سفرهای معنوی نشان‌دهنده عمق ارادت ملت ایران به شهدا و قدردانی از جان‌نثاری آنها است.

مصطفی پور درباره اعزام دانش آموزان دختر و پسر شهرستان به مناطق عملیاتی غرب کشور اظهار داشت: تعداد یک هزار و ۱۰۰ نفر از دانش آموزان علاقه‌مند در قالب ۲۴ دستگاه اتوبوس و در بازه زمانی چهار ماه به سفر معنوی راهیان نور در غرب کشور اعزام شده اند.

فرمانده سپاه ناحیه آستانه‌اشرفیه بابیان اینکه هرساله ثبت‌نام علاقه‌مندان برای این سفر معنوی در حال افزایش است یاد آور شد: تعداد ۵۰ نفر از علاقه‌مندان به سفر زیارتی راهیان نور لحظه تحویل سال را در مناطق عملیاتی جنوب کشور و در کنار شهدا حضور خواهند داشت.

وی بابیان اینکه اعزام کاروان راهیان نور یک اقدام فرهنگی است، افزود: تجربه ثابت کرده سفرهای معنوی به مناطق عملیاتی در قالب اردوی راهیان نور، بهترین روش برای ترویج فرهنگ ناب دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه ناحیه آستانه‌اشرفیه تأثیر یک‌بار زیارت مناطق عملیاتی کشور و زیارتگاه‌های شهدا را بیش از هزاران سخنرانی دانست و تصریح کرد: از طریق این کار فرهنگی می‌توان به نسل جوان و نوجوان، ایثارگری‌های هشت سال دفاع مقدس را تبیین کرد.