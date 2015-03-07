افتتاح پل راسته کوچه بار ترافیکی بازار تبریز را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجی زاده شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به قرار گرفتن پل راسته کوچه تبریز در محدوده تاریخی فرهنگی منطقه هشت و قرار گرفتن آن بر روی مهرانه رود و مجاورت با بازار سنتی و ثبت جهانی شده تبریز و مسجد جامع این کلانشهر، به نظر می رسد نامگذاری پل مزبور به نام خبرنگار می تواند پیشنهادی در شان اصحاب رسانه باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه به دلایل مختلف تاکنون قول نامگذاری یکی از معابر تبریز به نام خبرنگار عملیاتی نشده، اظهار داشت: تحقق پیشنهاد نامگذاری پل جدیدالاحداث انتهای راسته کوچه به این نام می تواند خبر خوبی برای فعالان حوزه رسانه در آستانه سال جدید باشد و البته تعلل در نامگذاری یکی از معابر تبریز به نام خبرنگار صرفاً بخاطر حفظ جایگاه و شان این قشر فرهیخته بوده است

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در پایان تصریح کرد: بهره برداری از پل امتداد راسته کوچه به سمت شرق و غرب در روزهای آینده می تواند موجب خروج این منطقه مهم و مرکزی شهر تبریز از بن بست و روان سازی چشمگیر ترافیک محدوده بازار تبریز شود و نامگذاری این پروژه به نام خبرنگار نیز خاطره خوشی را در اذهان مسئولان شهری و افکار عمومی ثبت خواهد کرد.