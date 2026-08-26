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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

ظرفیت تولید ماهیان خاویاری بابل به ۱۲۲ تن در سال رسید

ظرفیت تولید ماهیان خاویاری بابل به ۱۲۲ تن در سال رسید

بابل- مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان بابل در حوزه آبزی‌پروری گفت: ظرفیت تولید ماهیان خاویاری بابل به ۱۲۲ تن در سال رسید.

نیما حسین‌زاده در حاشیه اجرای طرح‌های هفته دولت در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه آبزی‌پروری از محورهای مهم برنامه‌های شیلات استان است، اظهار کرد: در دومین روز هفته دولت، یک مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان بابل به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این واحد تولیدی در فضایی به مساحت ۱۶۰ مترمربع و با چهار استخر هشت‌ضلعی استاندارد احداث شده و ظرفیت تولید سالانه ۶ تن ماهی خاویاری را دارد.

مدیرکل شیلات مازندران ادامه داد: با افتتاح این مزرعه، تعداد واحدهای فعال پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان بابل به ۱۲ واحد رسیده و مجموع ظرفیت تولید این بخش به ۱۲۲ تن گوشت و ۴۰۰ کیلوگرم خاویار در سال افزایش یافته است.

حسین‌زاده با اشاره به ظرفیت گسترده آبزی‌پروری بابل گفت: در حال حاضر ۶۳۲ واحد تولیدی فعال در بخش آبزی‌پروری شهرستان فعالیت دارند و مجموع ظرفیت تولید سالانه انواع آبزیان در این واحدها به ۱۳ هزار و ۲۴۶ تن می‌رسد.

وی توسعه واحدهای آبزی‌پروری را گامی مؤثر در تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی دانست و تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه تولید در این بخش، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های شیلاتی استان دارد.

مدیرکل شیلات مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در شهرستان بابل، توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری و تقویت زنجیره تولید در این منطقه با جدیت دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6928717

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