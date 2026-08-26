نتیجه مقاومت ملت باید به سفره آنان منتقل شود/عذرخواهی از بابت گرانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری ظهرچهارشنبه در شورای اداری لرستان اظهار داشت: اعتماد، رضایت و مشارکت مردم مهمترین سرمایه اجتماعی کشور و موتور محرکه دولت است و عبور از شرایط دشوار کنونی با حفظ انسجام ملی و پاسخگویی به مطالبات مردم امکانپذیر خواهد بود.
وی افزود: دولت در شرایط کنونی چهار راهبرد را دنبال میکند که نخستین آن تداوم انسجام ملی است؛ انسجام ملی به معنای بقای ایران زمین، تداوم نظام سیاسی و حفظ یکپارچگی کشور است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: دومین راهبرد دولت، مقاومت در برابر زیادهخواهیهای دشمن است و امروز میتوانیم در لرستان و ایران پرچم پیروزی را برافراشته ببینیم.
صالحی امیری کارآمدی را سومین راهبرد دولت عنوان کرد و گفت: کارآمدی یعنی پاسخگویی به مطالبات مردم، تامین ارزاق، معیشت، اشتغال و فراهم کردن زمینه یک زندگی شرافتمندانه برای مردم.
وی اظهار داشت: هیچیک از اعضای دولت برای خود شأنی جز خدمت به مردم قائل نیستند و هرکس خارج از مطالبات مردم در زمین دیگری بازی کند، در زمین دشمن حرکت میکند.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرمایه اجتماعی را چهارمین راهبرد دولت دانست و تاکید کرد: اعتماد، رضایت و مشارکت مردم مهمترین و پایانناپذیرترین سرمایه کشور است و دولت بدون سرمایه اجتماعی نمیتواند حیات خود را تداوم دهد.
صالحی امیری با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: در دو سال گذشته تلاش شد مردم به کالاهای اساسی، سوخت، انرژی، آب، برق، گاز و بنزین دسترسی داشته باشند، اما با مشکلاتی مانند گرانی، تورم، اشتغال و معیشت مواجه هستیم و بابت کاستیها از مردم عزیز لرستان عذرخواهی میکنم.
وی افزود: دولت و مجلس در کنار مردم ایستادهاند و اطمینان داریم ملت ایران از این پیچ سخت عبور خواهد کرد و به فضای جدیدی خواهد رسید.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: سه هدف بنیادین مورد توجه دولت، بقای ایران مستقل، بقای جامعه ایران و بقای نظام سیاسی است و هر حرکتی که این سه ارزش بنیادی را به حاشیه ببرد، ضد انسجام و برخلاف خواست ملت خواهد بود.
صالحیامیری افزود: ایران بدون جامعه ایران معنا ندارد و جامعه نیز بدون رضایتمندی و اعتماد مردم پایدار نخواهد بود؛ بنابراین پاسخگویی به مطالبات ایرانیان و تامین نیازهای آنان، لازمه بقای جامعه ایران است.
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از مناقشات سیاسی اظهار کرد: مردم از شعارهای بیحاصل، خطکشیها، شکافها و گسستهای سیاسی خسته شدهاند و امروز زمان پاسخگویی به مطالبات مردم است، نه مناقشات سیاسی و مرزبندیهای کاذب.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: دولت معتقد است ظرفیت بزرگی که مردم در میدان مقاومت و حمایت از کشور نشان دادند باید به سفره مردم منتقل شود و نتیجه آن در معیشت، اشتغال و زندگی مردم دیده شود.
صالحی امیری در بخش دیگری از سخنانش لرستان را استانی برخوردار از ظرفیتهای کمنظیر تاریخی و طبیعی دانست و گفت: لرستان را سرزمین رمزها و رازها میدانم؛ جغرافیایی که هر نقطه آن را بشکافیم، یک اثر تاریخی یا باستانی از دل آن بیرون میآید.
وی افزود: لرستان یک موزه روباز در سرزمین ایران است و مردم این استان باید به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود افتخار کنند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: امروز لرستان با همت استاندار، مدیران استان، حمایت نمایندگان، نماینده ولی فقیه و مجموعه سپاه پاسداران در مسیر توسعه قرار گرفته و باید سرعت این حرکت هر روز بیشتر شود.
صالحی امیری ادامه داد: در سفرهای متعدد به لرستان، هر بار تصویر زیباتری از این استان دیدهام و این حق مردم است که به قرار گرفتن استانشان در مسیر توسعه افتخار کنند.
وی با تاکید بر حمایت دولت از مدیریت استان گفت: راهبرد دولت، حمایت حداکثری از استاندار و مجموعه مدیریتی لرستان است و استاندار سختکوش و دلسوزی در استان حضور دارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از پیگیری مستمر نمایندگان لرستان برای حل مشکلات مردم قدردانی کرد و افزود: نمایندگان استان به صورت روزانه مطالبات مردم را از دولت و وزارتخانهها پیگیری میکنند و این پیگیریها ناشی از دغدغه و تعصب آنان نسبت به مردم لرستان است.
صالحی امیری گفت: دولت لرستان را فراموش نخواهد کرد و در سفرهای بعدی به شهرستانهای مختلف استان، ظرفیتها و مسائل هر منطقه را از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
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