امحای ۲۰۰ ماینر غیرمجاز در سمنان؛ مصرف برقی معادل ۴۵ هزار خانوار

مهدی پاک‌طینت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم اقدامات برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان سمنان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در نتیجه همکاری مأموران شرکت توزیع نیروی برق با دستگاه‌های قضائی و انتظامی، ۲۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز و قاچاق در نقاط مختلف استان شناسایی و کشف شده است.

وی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز، علاوه بر افزایش قابل توجه مصرف برق، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد می‌کند و در شرایطی که تأمین برق پایدار برای بخش‌های مختلف جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، می‌تواند موجب ایجاد اختلال و ناترازی در شبکه شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با بیان اینکه برق مصرفی ماینرهای کشف‌شده معادل تأمین برق مورد نیاز حدود ۴۵ هزار خانوار است، یادآور شد: مقابله با فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز با هدف صیانت از شبکه برق، کاهش بار مصرفی و حفظ سرمایه‌های ملی با جدیت دنبال می‌شود.

پاک‌طینت ادامه داد: دستگاه‌های رمزدارایی غیرمجاز پس از شناسایی و طی مراحل قانونی، جمع‌آوری شده و برای آنها اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود در همین راستا، ۲۰۰ دستگاه کشف‌شده نیز امحا شده است.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ماینرهای غیرمجاز در مکان‌هایی فعالیت می‌کنند که صاحبان آنها بدون دریافت مجوز و بدون رعایت الزامات مربوط به تأمین برق، اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه به شبکه برق، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب به تجهیزات و افزایش خاموشی‌ها شود.

پاک‌طینت خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند موارد مربوط به استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز را از طریق شماره‌های ۳۰۰۰۱۵۲۱، ۳۰۰۰۶۱۲۱ و ۱۲۱ گزارش کنند تا موضوع توسط دستگاه‌های مربوط بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضائی برای برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز تأکید کرد و گفت: شناسایی و جمع‌آوری این تجهیزات، یکی از اقدامات مؤثر برای مدیریت مصرف، کاهش فشار بر شبکه و کمک به تأمین برق پایدار در استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در پایان از همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز قدردانی کرد و خواستار تداوم این همکاری‌ها برای جلوگیری از فعالیت مجدد این مراکز شد.