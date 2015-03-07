کاهش یک ساعته سفر به شمال تا نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نورزاد در بازدید از قطعه 4 آزادراه تهران - شمال به اتمام عملیات اجرایی باقیمانده در این محور اشاره کرد و گفت: ریزش کوه در چند منطقه از این مسیر نیازمند ترمیم جاده و اجرای عملیات افزایش ایمن سازی محور بود که از دی ماه به صورت میانگین روزانه ۳۲۲ نفر همراه با ۱۳۱ دستگاه ماشین آلات عملیات اجرایی در این منطقه را آغاز کردند که با اتمام آن مسافران نوروزی می توانند از این محور عبور کنند.

وی تکمیل روشنایی تونل‌ها و زه‌کشی مسیر را از دیگر اقدامات انجام شده در این مسیر دانست و یادآور شد: قطعه ۴ آزادراه تهران-شمال به طول ۲۰ کیلومتر از مرزن ‌آباد آغاز شده و تا چالوس ادامه می‌یابد و دارای چهار دستگاه تونل به طول ۱۷۰۰ متر است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، کاهش یک ساعته زمان سفر، صرفه‌جویی سالانه ۱۵ میلیارد تومان در مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های تصادفات رانندگی به میزان ۲۰ میلیارد تومان را از مزایای قطعه ۴ آزاد‌راه تهران-شمال عنوان کرد.