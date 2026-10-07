به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶ طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ مهرماه با حضور ۲۵۶ تکواندوکار به میزبانی فرانسه در شهر پاریس برگزار می شود.

برای حضور در این مسابقات تیم کشورمان همانند دوره قبل ۷ تکواندوکار خواهد داشت. ابوالفضل زندی و مهدی رزمیان در وزن ۵۸- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری و مهران برخورداری در وزن ۸۰- کیلوگرم، آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم و ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم نمایندگان تکواندو ایران در این رقابت ها هستند.



طبق برنامه زندی، سلیمی و کیانی به همراه پیام خانلرخانی و مهروز ساعی با سرپرستی هادی ساعی از ناگویا راهی استانبول شده و از با نفراتی که از تهران به این شهر سفر کرده اند ساعت ۱۵ امروز به سوی پاریس پرواز می کنند.

سجاد مردانی، مهدی رزمیان، مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی و خیرالله قلی زاده (پزشک) صبح امروز راهی استانبول شدند تا به همراه سایر نفرات به پاریس سفر کنند.

این سفر در شرایطی انجام خواهد شد که طی روزهای گذشته خبرهای مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو منتشر شد و ابهاماتی را در مورد ادامه ریاست هادی ساعی ایجاد کرد. با این حال احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد که این رای قطعی نیست و برای تجدید نظر آن اعتراض خواهند کرد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد به دنبال این اتفاقات احتمال این که هادی ساعی از ترکیه به تهران برگردد و همراه تیم ملی تکواندو ایران راهی فرانسه نشود وجود دارد.

طبق برنامه جمعه ۱۷ مهرماه رزمیان، زندی،سلیمی و یزدانی، شنبه ۱۸ مهرماه ناهید کیانی و یکشنبه ۱۹ مهرماه برخورداری و بختیاری به دیدار حریفان خود می روند.