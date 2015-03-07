حوادث چهارشنبه سوری را جدی بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مومنی مسئول اتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری فیروز کوه درگفتگو با خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن چهار شنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) به بیان هشدارها ونکات ایمنی به مدیران، معلمان، والدین ودانش آموزان پرداخت واظهارداشت: متاسفانه در روزهای پایانی سال روز چهارشنبه سوری شاهد حوادث دلخراش و جبران ناپذیری ناشی از بی احتیاطی از سوی بعضی از افراد هستیم که جبران آن امکان پذیر نیست

وی از مسئولان آموزش وپرورش بویژه معلمان و مدیران خواست آثار زیان بار بازی با موادمحترقه را به کودکان و نوجوانان یاداوری کنند و آن ها را از کارهای خطرآفرین بر حذر دارند

مومنی به والدین گفت: :پرتاب مواد اتش زا مانند فشفشه ، موشک و نارنجک کپسولی روی درخت ها و پشت بام منازل، خودروها و بالکن از عوامل عمده بروز اتش سوزی می باشد که باید کودکان بطور جدی ازاین کار منع شوند

وی از صاحبان فروشگاههای مواد شیمیایی بویژه رنگ فروشیها خواست از فروش هرگونه مواد شیمیایی و اتش زا به کودکان و نوجوانان خودداری کنند

مسئول آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری فیروزکوه با بیان اینکه والدین می بایست کنترل لازم در خصوص خرید و نگهداری مواد منفجره و محترقه توسط کودکان ونوجوانان خود را داشته باشند یاداور شد : چه بسا نگهداری اینگونه مواد و استفاده از آن ها بسیار خطرناک بوده و موجب بروز حوادث جبران ناپدیری شود

مومنی وجود یک کپسول خاموش کننده آتش را در منازل مسکونی ضروری دانست وتاکید کرد: پیش از ترک محل حادثه از خاموش بودن اتش مطمئن شوید

وی در خاتمه یاداور شد: در صورت بروز هرگونه حریق یا حادثه افراد با حفظ خونسردی در اسرع وقت با تلفن 125ستاد اتش نشانی تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه ونشانی دقیق اطلاع دهید