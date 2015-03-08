طلب ۶۵ میلیارد تومانی شرکت توزیع نیروی برق همدان از مشترکین

به گزارش خبرتگار مهر، حاجی رضا تیموری عصر شنبه در دیدار نماینده مردم تویسرکان با اشاره به عملکرد سال جاری اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از سال ۸۴ در ارزیابی‌های مختلف از رتبه‌های برتر در بین شرکت‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های اجرایی استان بوده است.

وی با بیان اینکه طلب شرکت توزیع نیروی برق استان از مشترکین ۶۵ میلیارد تومان است، ادامه داد: بهای انرژی فروخته شده در ۱۱ ماه سال جاری ۱۱۸ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه دولت واریز شده و از این مبلغ ۲۸ میلیارد تومان سهم شرکت برق همدان بوده که با دریافت این مبلغ خدمات پس از فروش و ارائه سرویس به مشترکان با جدیت انجام شده است.

تیموری اضافه کرد: در صورتی که میزان مطالبات معوقه از مردم به حساب خزانه واریز شود ۲۵ درصد آن به شرکت بازمی‌گردد که با دریافت این مبلغ خدمات‌رسانی به مردم ارتقا می‌یابد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های توزیع نیروی برق درآمدی جز فروش انرژی و انشعاب ندارند، گفت: درآمد حاصل از فروش انشعاب نیز جوابگوی هزینه‌ها نبوده و در حال حاضر به پیمانکاران و فروشندگان بدهکار هستیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه مقرر شده بود که از درآمد منابع نفتی برای برقرسانی به چاه‌های کشاورزی هزینه شود، یادآور شد: در این زمینه با وجود مکاتبات بسیار و پیگیری‌های جدی بعمل آمده متأسفانه علیرغم تأکید قانون بودجه سال ۹۲ و سال ۹۳ تاکنون هیچ مبلغی توسط وزارت نفت به وزارت نیرو پرداخت نشده است.

وی با اشاره به مصرف انرژی در بخش‌های مختلف افزود: در بخش توزیع برق ۱۱ درصد انرژی برق استان در بخش صنعت مصرف می‌شود که این میزان در مقایسه با دیگر استان‌ها بسیار کم است.

سال آینده تابستان دشواری در پیش‌رو داریم تیموری عنوان کرد: با توجه به میزان بارش‌ها و اینکه بین میزان تولید و مصرف انرژی برق موازنه برقرار نیست در پیک بار، سال آینده دشواری در پیش‌رو داریم که امید است با مدیریت درست و نهادینه‌سازی مدیریت مصرف و مشارکت مشترکان از پیک تابستان به راحتی گذر کنیم.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو اعتبار مورد نیاز برای احداث نیروگاه ندارد و اگر هم تأمین شود احداث نیروگاه زمان‌بر خواهد بود، ابراز داشت: در حال حاضر احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک مانند نیروگاه مقیاس کوچک خزایی در برنامه است چراکه علاوه بر بحث پدافند غیرعامل، اشتغالزایی، سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و کاهش تلفات را در پی دارد به گونه‌ای که برق را در محل تولید و مصرف شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه سال گذشته پیک بار کشور ۴۵ هزار مگاوات بود، گفت: این میزان در سال جاری به ۴۸ هزار مگاوات رسید که اگر این میزان در سال آینده به ۵۱ هزار مگاوات برسد شرایط بسیار سخت می‌شود.

وی افزود: با توجه به این امر مردم باید مدیریت مصرف را سرلوحه امور قرار دهند تا شرکت توزیع نیروی برق نیز در تأمین برق پایدار با مشکل روبرو نشود.

تیموری اضافه کرد: فرسودگی تجهیزات و تأسیسات، تأمین نقدینگی، سرقت انرژی، ورود تجهیزات غیرمجاز و عدم نظارت در این زمینه نیز از دیگر چالش‌های شرکت‌ توزیع نیروی برق استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به اقدامات اجرایی در شهرستان تویسرکان نیز عنوان کرد: مجموع اعتبارات جذب شده برای شهرستان تویسرکان سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال جاری بوده که از این میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در راستای افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های ایام‌ دهه فجر هزینه شده است.

وی یادآور شد: در خصوص بهسازی شبکه‌های توزیع شهرستان تویسرکان نیز ۲۰ کیلومتر شبکه خودنگهدار اجرا شده و ۱۵ کیلومتر نیز در حال اجرا است که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

تیموری اظهار داشت: از دیگر اقدامات اجرایی در شهرستان تویسرکان یک هزار و ۸۵۰ مورد رفع خاموشی، نصب سه دستگاه پست هوایی در راستای رفع ضعف ولتاژ و در بحث روشنایی معابر نیز نصب یک هزار و ۷۰۰ عدد لامپ و ۳۵۰ دستگاه چراغ بوده است.

۳۷ میلیارد ریال درآمد شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از محل بند «ز» تبصره ۹ وی با اشاره به تبصره بند ۶۹ بودجه سال ۹۲ و بند «ز» تبصره ۹ بودجه سال ۹۳ بیان داشت: از این منبع نیز ۴۸۰ میلیون تومان برای شهرستان تویسرکان جذب شده که در قالب توسعه و احداث شبکه‌های روستایی شهرستان هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اضافه کرد: درآمد حاصل از این بند در راستای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و اصلاح و توسعه شبکه‌های برق روستایی هزینه می‌شود که سهم شرکت علاوه بر تأمین منابع مالی به میزان ۱۴ میلیارد ریال برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان از این محل تاکنون ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی عنوان کرد: به طور قطع افزایش مبلغ بند «ز» تبصره ۹ بودجه سال ۹۳ مبنی بر درآمد حاصل از عوارض دریافتی از مشترکان و برداشتن سقف ۴۰۰ میلیارد در سال آینده کمک بزرگی برای شرکت‌های توزیع نیروی برق خواهد بود.

تیموری با اشاره به قیمت پایین انرژی برق گفت: قیمت تمام شده انرژی برق بدون احتساب سوخت ۸۰۰ ریال به ازای هر کیلووات است که در استان ۴۹۰ ریال به مشترکین فروخته می‌شود و برای اینکه شرکت‌های توزیع از حالت زیان‌ده خارج شوند باید این رقم به قیمت تمام شده نزدیک‌تر باشد.

وی با بیان اینکه شرکت‌ توزیع نیروی برق خصوصی بوده و از منابع دولتی و ملی بی‌بهره است، عنوان کرد: با پیگیری‌های بسیار از منابع انسانی و وزارت نیرو یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار دریافت شده که از این میزان ۵۰۰ میلیون تومان از وزارت نیرو برای مسکن مهر و ۹۰۰ میلیون تومان نیز از منابع استانی در راستای مسکن مهر و پروژه گردشگری سراب گاماسیاب و گیان بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به درخواست‌های مختلف از دستگاه‌ها برای واگذاری انشعاب رایگان به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ... بیان داشت: دولت باید هزینه‌های مرتبط با این موارد را پرداخت کند که متأسفانه علیرغم وجود تأکید در قانون بودجه سالیانه تاکنون وجهی پرداخت نشده است.

بهای انرژی برق اداره راه کاملاً رایگان است

وی با بیان اینکه بهای انرژی برق اداره راه کاملاً رایگان است، افزود: هزینه‌های این مصارف توسط هیچ ارگانی پرداخت نمی‌شود و سهم حق‌العمل کاری این شرکت به میزان ۲۵ درصدد محقق نمی‌شود.

تیموری با اشاره به برنامه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان برای کاهش پیک بار و تلفات شبکه عنوان کرد: تلاش می‌کنیم در افق ۱۴۰۴ تلفات شبکه را به ۵ درصد کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: تلفات شهرستان تویسرکان نیز از سال ۸۷ تاکنون با توجه به اقدامات انجام شده از ۳۱ درصد به ۱۴.۳ درصد در سال جاری رسیده است که در این راستا باید از مدیر و کارکنان برق تویسرکان قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در برق بیان داشت: در این خصوص نیز اقدامات قابل توجهی در راستای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مشترکین برای فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف صورت گرفته که علاوه بر جلوگیری از رشد پیک بار شهرستان از کاهش ۲ درصدی نیز برخوردار بوده است.

عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان همدان قابل قبول است

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با وجود مشکلات اقتصادی عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان همدان قابل قبول بوده و رضایت‌مندی بالای مردم را داشته است.

محمدمهدی مفتح با اشاره به اهمیت انرژی برق اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در ساختار اقتصادی شرکت‌های توزیع وجود دارد تأمین برق پایدار کار سخت و دشواری است.

وی افزود: مجموعه توزیع نیروی برق استان همدان با وجود این مشکلات در زمینه خدمات‌رسانی به مردم دلسوزانه و به خوبی عمل کرده که جای تقدیر دارد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس عنوان کرد: با توجه به عملکرد شرکت توزیع نیروی برق در سطح استان و شهرستان تویسرکان و با توجه به اینکه برقرسانی از نظر فنی و اجرایی کار سنگینی است اما رضایت‌مندی را در این خصوص در مردم شاهد هستیم.

وی ضمن توجه به چالش‌های فراروی صنعت برق و پیگیری برای رفع موانع قانونی آنها خواستار تأمین روشنایی گلزار شهدا، برق‌رسانی به باغات اطراف شهر تویسرکان و نصب یک هزار دستگاه چراغ روشنایی معابر در روستاها شد.