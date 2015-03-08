شورای فرهنگ عمومی در ۳۰۰ شهرستان کشور راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین شاهمرادی در حاشیه سفر به استان قزوین برای شرکت در نشست های فرهنگی با هنرمندان و نخبگان فرهنگی و نیز بررسی عملکرد شورای فرهنگ عمومی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به نظر می رسد در شرایط کنونی جامعه به نشاط و شادابی بیشتری نیاز دارد که باید به آن توجه شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بیان کرد: هر چند در این موضوع و راهکارهای تامین آن اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد اما باید پذیرفت جامعه نیازمند نشاط است تا به بالندگی و رشد برسد اما برخی تصور می کنند اگر به آن بی توجه باشیم رها می شود و برخی می گویند باید متناسب با زمان حال مسائل را پیش برد ولی اختلاف سلیقه ها باعث بروز مشکل می شود.

وی اضافه کرد: بحمدالله در سال گذشته ضمن بررسی فرمایش رهبری در خراسان شمالی نسبت به سبک زندگی حدود ۴۲ مطلب مهم را شناسایی و استخراج کردیم و همه موارد در جلسات شورای فرهنگ عمومی سراسر کشور مطرح و تبیین شد که در نهایت هشت عنوان را اولویت بندی کردیم که اولین مورد بحث خانواده است.

این مسئول فرهنگی یادآورشد: بیش از یک فصل را به خانواده اختصاص دادیم و در استانها کار پژوهشی را شروع کردیم که ثمره آن در سال آینده دیده می شود.

شاهمرادی در پاسخ به این سوال که چرا خروجی جلسات شورای فرهنگ عمومی مناسب نیست گفت: می پذیریم که خروجی شورا در قسمت استانی کم رنگ بوده و در مرکز هم کم خاصیت بوده که باید در سال آینده با آسیب شناسی نسبت به رفع آن اقدام شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: البته نباید از برخی مصوبات شورا غفلت کرد برای نمونه طرح عفاف و حجاب که مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی بوده و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آن را ابلاغ کرده نتیجه فعالیت شورای فرهنگ عمومی است که نباید دست کم گرفت.

وی اظهارداشت: اگر عملیاتی شدن همین موضوع را در سطح جامعه مشاهده نمی کنیم به این علت است که برخی دستگاهها آن را کم و برخی کامل اجرا کردند که ایراد دارد که در این راستا هم در بخش تصمیم گیری و مصوبات و هم عملیاتی شدن در همه این بخش ها از سال گذشته آسیب شناسی شروع شده است که امیدواریم بتدریج آنها رارفع کنیم.

حجت الاسلام شاهمرادی یادآورشد: اینکه چرا شورای فرهنگ عمومی به مصوبات اصلی نمی پرداخته هم از موضوعاتی است که با استانداران، ائمه جمعه و اعضا شورا بررسی کرده ایم و اگر بودجه نداشته ایم با نمایندگان مجلس صحبت کردیم تا ردیف بودجه ای برای آن پیش بینی شود که برای هزینه های جاری هزینه خواهد شد.

رسانه ها در اجرای مصوبات شورا موثرند

وی در ادامه نقش رسانه ها به ویژه صداوسیما را در عملکرد شورای فرهنگ عمومی بسیار تاثیرگذار دانست و اظهار داشت: اگر مطالبات فرهنگی مردم توسط رسانه ها پیگیری شود به دستاوردهای بهتری خواهیم رسید.

وی افزود: پیاده شدن ابعاد مختلف سبک زندگی و الگوهای اسلامی و ایرانی اگر با فرهنگ سازی و کمک همه دستگاههای اجرایی و رسانه ها پیاده شود می تواند آینده خوبی را برای مردم رقم بزند.

شاهمرادی یادآورشد: اثر بخشی صدا و سیما بسیار زیاد است و اگر خوب وارد کار شود و وظیفه دستگاه ها را گوشزد کند و اعضاء شورا هم مصوبات شورا را بخوبی به دستگاه ها منتقل و برای اجرایی شدن آن اقدام کنند می توان دستاوردهای شورا را بیشتر کرد.

راه اندازی شورای فرهنگ عمومی در ۳۰۰ شهرستان کشور

دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه از توسعه راه اندازی شوراهای فرهنگ عمومی در کشور خبرداد و یادآورشد: در حال حاضر در ۳۰۰ شهرستان کشور این شورا راه اندازی شده و همه بخشها و شهرها نیز باید از این شورا برخوردار شوند تا بتوانیم دیدگاه های همه افراد در اقصی نقاط کشور را جمع آوری کرده و مورد توجه قرار دهیم.

وی اضافه کرد: باید علت های کم رنگ شدن مسائل دینی در جامعه مورد بررسی قرار گیرد و آسیب شناسی شود تا بتوانیم مسیر آینده را با اثربخشی بیشتری ادامه دهیم زیرا گاهی رواج یافتن دروغ در جامعه موجب می شود شاهد ناهنجاری های بیشتری در سطح جامعه باشیم و دنبال علت های دیگری برویم که نتیجه بخش نباشد.

شاهمرادی بیان کرد: گاهی یک دروغ از یک مسئول می تواند به افزایش ناهنجاری های دیگری در جامعه منجر شود و اگر بخواهیم مسیر سلامت جامعه را هموار کنیم باید شورای فرهنگ عمومی در جلسات خود با استفاده از نخبگان و صاحب نظران ریشه اساسی برخی مشکلات فرهنگی را شناسایی و برای رفع آن اقدام کند.

وی بیان کرد:رفتار غلط مسئولان هم می تواند دربروزبرخی مشکلات فرهنگی تاثیرگذار باشد لذا باید ابتدا خودرا اصلاح کنیم و پایبندیمان را به احکام دینی نشان دهیم تا هم خانواده و فرزندان و هم اجتماع در مسیر درست قرار گیرد.

شاهمرادی از رسانه های گروهی هم خواست با رعایت تقوای رسانه ای و کاری در مسیر اعتلای فرهنگی کشور کوشا باشند و به وظیفه خطیر خود به خوبی عمل کنند.