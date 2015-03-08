به گزارش خبرنگار مهر، اکبر توسلی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری بندر بوشهر همانند سنوات گذشته در آستانه سال جدید و در راستای نهادینه کردن فرهنگ شهری با حفظ پاکیزگی محیط زیست و پاک نگه داشتن محلات سطح شهر، طرح استقبال از بهار ٩٤ را برگزار می‌کند.

وی اضافه کرد: با توجه به فرارسیدن ایام نوروز و با رویکرد شهروند مداری و ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان و مسافرین، سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندر بوشهر اقدام به اجرای این طرح کرد.

معاون اجرايي و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر افزود: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، برنامه‌هایی همچون نظافت معابر، خیابان‌های اصلی و فرعی و محلات و شستشوی مخازن موجود در سطح شهر و علایم راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار گرفته است.

نصب مخازن مکانیزه پسماند و لایروبی کانال‌ها و کانیوها

وی همچنین از نصب مخازن مکانیزه پسماند و لایروبی کانال‌های دفع آب‌های سطحی و کانیوها خبر داد و بیان داشت: پاکسازی ورودی و خروجی شهر، جمع‌آوری و ساماندهی خاک و نخاله‌های رها شده توسط شهروندان و دستگاه های حفار از جمله برنامه‌های سازمان مدیریت پسماند در حوزه فنی و اجرایی است.

توسلی ادامه داد: این برنامه‌ها توسط سه اکیپ‌های کارگری به تعداد ۱۳۰ نفر در دو منطقه خدمات شهری و نوار ساحلی به همراه ناوگان حمل و نقل پسماند و خودروهای مکانیزه لایروب و واتر جت، جدول شوی و جاروب و ماشین آلات لودر و کامیون انجام می شود.

معاون اجرايي و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر گفت: نیروی کارگری در ایام نوروز به تفکیک سه شیفت کاری در محلات و خط ساحلی مشغول به فعالیت هستند.

وی خاطرنشان ساخت: اجرای این طرح با حضور و نظارت مستمر حوزه معاونت اجرايي شهرداری و مدیران سازمان مدیریت پسماند به همراه کنترل دقیق توسط مسئولان نواحی و بازرسان حوزه فنی و اجرای انجام خواهد شد.

توسلی اضافه کرد: در بخش اطلاع‌رسانی و آموزش نیز برنامه‌هایی همچون طراحی و نصب بنرهای استقبال از بهار ۹۴ انجام شده است و تهیه و توزیع بسته های آموزشی صورت گرفته است.

استقرار کانکس اطلاع رسانی و برپایی ایستگاه‌های فرهنگی

وی از استقرار کانکس اطلاع رسانی و برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و هنری با محوریت بازیافت خبر داد و بیان داشت: همچنین اطلاع رسانی چهره به چهره شهروندان و مسافرین و توزیع مستمر کیسه‌های زباله زیست تجزیه‌پذیر و کیسه‌های مخصوص زباله خودرو در بین مسافرین و شهروندان صورت می‌گیرد.

معاون شهرداری بوشهر خواستار همکاری، همیاری و احساس مسئولیت شهروندان در قبال مسائل شهری شد و گفت: این تعامل و همکاری بین شهروندان و سازمان پسماند شهرداري بندر بوشهر می‌تواند گامی موثر در آبادانی هر چه بهتر محلات و سطح شهر شود.

وی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال به سر می‌بریم و معمولا حجم زباله‌ها در این ایام دو برابر روزهای عادی افزایش می یابد، گفت: شهروندان می توانند با تفکیک پسماند خشک در مبدا در منازل خود و جمع‌آوری جداگانه زباله‌های تر و خشک در کاهش حجم زباله‌ها در روزهای پایانی سال تاثیر گذار باشند.