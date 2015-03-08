همگرایی کره شمالی با چین و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وانگ یی» وزیر خارجه چین در اظهاراتی در حاشیه نشست سالانه پارلمان چین، کره شمالی را کشور دوست خود معرفی کرد و از احتمال دیدار رهبران دو کشور در آینده نزدیک هنگام مهیا بودن شرایط خبر داد.
وی با اشاره به وجود اشتراکات سنتی و قدیمی با کره شمالی تاکید کرد که در پی توسعه روابط مشترک بوده و روابط پیونگ یانگ و پکن بر پایه قوی استوار بوده و نباید اجازه داد تا برخی از تحولات گذرا بر آن تاثیر بگذارد.
وزیر خارجه چین با تاکید بر لزوم خویشتنداری کشورهای مرتبط با تحولات شبه جزیره کره و لزوم ازسرگیری مذاکرات شش جانبه، صلح و ثبات در این منطقه را به نفع پیونگ یانگ و سئول خواند.
رویترز در ادامه نوشت «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی که به چین سفر نکرده است، انتظار می رود در سال جاری به روسیه و چین سفر کند.
بر اساس این گزارش روابط پکن و پیونگ یانگ از زمان بی توجهی کره شمالی به هشدارهای بین المللی و تحریم ها به سبب سومین آزمایش هسته ای و از زمان به قدرت رسیدن کیم جونگ اون در سال 2013 رو به سردی گرایید.
یادآور می شود دیدار رهبران چین و کره شمالی در آینده نزدیک درحالیست که شی جینپینگ رئیس جمهوری چین شش بار با پارک گئون های رئیس جمهوری کره جنوبی از سال 2012 تاکنون دیدار کرده است.
نظر شما