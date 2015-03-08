همگرایی کره شمالی با چین و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وانگ یی» وزیر خارجه چین در اظهاراتی در حاشیه نشست سالانه پارلمان چین، کره شمالی را کشور دوست خود معرفی کرد و از احتمال دیدار رهبران دو کشور در آینده‌ نزدیک هنگام مهیا بودن شرایط خبر داد.

وی با اشاره به وجود اشتراکات سنتی و قدیمی با کره شمالی تاکید کرد که در پی توسعه روابط مشترک بوده و روابط پیونگ یانگ و پکن بر پایه قوی استوار بوده و نباید اجازه داد تا برخی از تحولات گذرا بر آن تاثیر بگذارد.

وزیر خارجه چین با تاکید بر لزوم خویشتنداری کشورهای مرتبط با تحولات شبه جزیره کره و لزوم ازسرگیری مذاکرات شش جانبه، صلح و ثبات در این منطقه را به نفع پیونگ یانگ و سئول خواند.

رویترز در ادامه نوشت «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی که به چین سفر نکرده است، انتظار می رود در سال جاری به روسیه و چین سفر کند.

بر اساس این گزارش روابط پکن و پیونگ یانگ از زمان بی توجهی کره شمالی به هشدارهای بین المللی و تحریم ها به سبب سومین آزمایش هسته ای و از زمان به قدرت رسیدن کیم جونگ اون در سال 2013 رو به سردی گرایید.

یادآور می شود دیدار رهبران چین و کره شمالی در آینده‌ نزدیک درحالیست که شی جینپینگ رئیس‌ جمهوری چین شش بار با پارک گئون های رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی از سال 2012 تاکنون دیدار کرده است.