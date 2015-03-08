رونمایی «مستور و مست» همایون شجریان در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از آلبوم «مستور و مست» به آهنگسازی ژانو باغومیان و خوانندگی همایون شجریان سه شنبه ۱۹ اسفند با حضور همایون شجریان، ژانو باغومیان، امیرعلی بشارتی و سیدعلی شجاعی طهران در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

این آلبوم شامل ۷ قطعه است که بر اشعاری از حافظ، عطار و مولانا ساخته شده و قطعات آن با حضور نوازندگان مختلفی از چند کشور به ضبط رسیده است.

از ویژگی‌های این اثر می‌توان به حماسی‌بودن فضای موسیقایی در گستره‌ای تلفیقی از موسیقی شرق و غرب اشاره کرد که از نظر آهنگساز و خواننده اثر تولید شده گامی موثر در جهت بهتر شناساندن اشعار عارفانه ایران زمین خواهد بود.نگار خارکن، نوازنده کمانچه نیز در این اثر به تکنوازی پرداخته است. این مراسم سه شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۰ در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.