۳ شهید گمنام در خراسان شمالی تشییع و تدفین می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احیامحمد امیری صبح یکشنبه در نشست خبری، با بیان این که مردم شهيد پرور خراسان شمالی ميزبان سه شهيد گمنام مي شوند، افزود: چهارشنبه هفته جاری، بيستم اسفندماه پيكر پاك سه شهيد گمنام روي دستان مردم شهيد پرور استان تشييع مي شود.

وي با اشاره به اينكه شهرستان راز تنها شهرستان خراسان شمالي فاقد شهداي گمنام است، اظهار داشت: پنج شنبه این هفته دو شهيد گمنام در تپه نورالشهداي شهر راز، مرکز این شهرستان مرزی به خاك سپرده مي شوند.

به گفته اين مسئول ستاد سپاه جوادالائمه بجنورد نيز ميزبان يك شهيد گمنام است که پیکر مطهر این شهید نیز پس از تشییع در خیابان های بجنورد در روز چهارشنبه به این مکان منتقل شده و روز پنج شنبه تدفین خواهد شد.

سرهنگ اميري با اشاره به اينكه هم اكنون ۴۴ شهيد گمنام در ۱۷ نقطه از خراسان شمالي دفن شدند، گفت: تشييع پيكر شهداي دوران دفاع مقدس، بهترين فرصت براي ايجاد فضاي اسلامي و انتقال رشادت ها و ايثارگري هاي شهدا به نسل جوان است.

وي با بيان اينكه مردم شهرستان هاي فاروج، شيروان، حصار و گرمخان در بين مسير ميزبان شهداي گمنام هستند و پس از انتقال به مركز استان در محل هاي تعين شده تدفين مي شوند، افزود: نيروي انتظامي در طول مسير در راستاي تامين نظم و امنيت فعالیت خواهد داشت.

سرهنگ اميري تصريح كرد: ستاد كل نيروهاي مسلح تاكيد كرده است كه شهداي گمنام در خوش نام ترين و بهترين منطقه از شهرستان دفن شوند كه براي تحقق اين امر در شهرستان راز و بجنورد بهترين مكان ها در نظر گرفته شده تا سه شهيد گمنام دفن شوند.

اين مسئول گفت: روز چهارشنبه ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه نيز مراسم استقبال مردم مركز استان از سه شهيد گمنام از ميدان آزادگان شروع مي شود و مراسم وداع با شهدا نيز بعد از نماز مغرب در مسجد انقلاب بجنورد انجام مي شود.

وي علت تاخير ميزباني خراسان شمالي از شهداي گمنام را آماده نبودن فضاي مناسب در شهرستان راز عنوان كرد و افزود: این سه شهید گمنام به همراه ۷۹ شهید گمنام دیگر به تازگی تفحص شده بودند که تشییع و تدفین این شهدا در سایر استان ها همزمان با ایام فاطمیه صورت گرفت.

مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي اسلامي دفاع مقدس خراسان شمالي گفت: در حال حاضر اين استان داراي ۳۶ هزار رزمنده و شش هزار جانباز است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کمیته جست‌وجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح، همزمان با ایام فاطمیه و سوگواری شهادت حضرت فاطمه(س) پیکر ٨٢ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ۲۵ استان کشور تشییع و به خاک سپرده می شود.

پیکر مطهر این شهدا در استان های آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، تهران، خوزستان، چهار محال بختیاری، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، خراسان شمالی، مرکزی و همدان تدفین خواهند شد.

گفتنی است، خراسان شمالی دارای دو هزار و ۷۷۲ شهید، شش هزار و ۶۱۳ جانباز و ۳۳ هزار رزمنده است که در سال های دفاع مقدس برای حراست از کشور و نظام جان فشانی کردند.