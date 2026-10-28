صادرات کیوی گیلان از مرز ۲۷ هزار تُن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند صادرات کیوی از مرز آستارا با اشاره به آغاز سال زراعی جدید اظهار کرد: سال زراعی گذشته اتفاقات خوبی در بخش کشاورزی کشور رقم خورد و تولید محصولات کشاورزی حدود ۹ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور از محل تولیدات داخلی تأمین می‌شود، افزود: در شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها، پایداری و فراوانی تولید محصولات کشاورزی نشان‌دهنده توانمندی و تاب‌آوری این بخش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان گفت: گیلان از معدود استان‌هایی است که در تمام فصول سال تولید و برداشت محصولات کشاورزی در آن جریان دارد و کشاورزان همواره در عرصه‌های تولید مشغول فعالیت هستند.

گیلان؛ قطب تولید و صادرات کیوی کشور

محمدی با بیان اینکه هم‌اکنون برداشت کیوی، مرکبات و زیتون در استان در جریان است، افزود: کیوی یکی از محصولات مهم، ارزآور و صادراتی کشور محسوب می‌شود که گیلان با حدود ۹ هزار هکتار باغ کیوی، رتبه نخست تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: شرایط مناسب آب و هوایی در بهار و تابستان امسال موجب شده میوه کیوی و سایر محصولات باغی از کیفیت و اندازه استاندارد برخوردار باشند و قابلیت حضور در بازارهای صادراتی را داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۸۵ هزار تن کیوی از باغات استان تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی، موافقت استاندار گیلان و همراهی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات کیوی امسال از اول مهرماه آغاز شد که نقش مهمی در رونق اقتصادی باغداران، سردخانه‌داران و فعالان این حوزه داشته است.

صادرات ۲۷ هزار تن کیوی از ابتدای فصل برداشت

محمدی از صادرات بیش از ۲۷ هزار تن کیوی گیلان تاکنون خبر داد و گفت: از این میزان حدود ۱۱ هزار تن از مرزهای استان گیلان صادر شده و نزدیک به ۶ هزار تن نیز به کشور هندوستان ارسال شده است. بخش دیگری از صادرات این محصول نیز به کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه اختصاص دارد.

وی با اشاره به ظرفیت مناسب سردخانه‌های استان افزود: روند صادرات کیوی تا خردادماه سال آینده ادامه خواهد داشت و با هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح ملی و توسعه تعاملات با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، زمینه برای افزایش صادرات و رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی فراهم خواهد شد.

شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی؛ شرط حضور در بازارهای جهانی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر ضرورت شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی اظهار کرد: بر اساس الزامات برنامه هفتم پیشرفت، باغات کیوی و واحدهای تولیدی باید دارای شناسنامه و کد رهگیری (QR Code) باشند.

محمدی افزود: بازارهای جهانی امروز محصولاتی را مطالبه می‌کنند که دارای هویت مشخص، منشأ تولید و قابلیت ردیابی باشند؛ از این رو شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی از جمله کیوی، برنج، فندق و سایر محصولات در دستور کار قرار گرفته است.

وی از باغداران خواست با مراجعه به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و اتاق‌های اصناف کشاورزی، نسبت به دریافت شناسنامه و کد رهگیری محصولات خود اقدام کنند.

پیش‌بینی برداشت ۲۳۳ هزار تن مرکبات در گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت باغات مرکبات استان اشاره کرد و گفت: گیلان در تولید مرکبات رتبه پنجم کشور را در اختیار دارد و امسال پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۳۳ هزار تن انواع مرکبات از باغات استان برداشت شود.

محمدی با بیان اینکه برداشت مرکبات از اواخر مهرماه آغاز شده است، افزود: برداشت محصول ابتدا از نارنگی آغاز می‌شود و تا اواخر دی‌ماه و اوایل بهمن ادامه دارد.

وی تصریح کرد: حدود ۲۶ هزار باغدار در حوزه تولید مرکبات استان فعالیت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود محصولات تولیدی علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی گیلان، به سایر استان‌های کشور نیز ارسال شود.