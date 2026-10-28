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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

بدوی: خدمات ثبتی گیلان حتی یک روز هم متوقف نشد

بدوی: خدمات ثبتی گیلان حتی یک روز هم متوقف نشد

رشت- مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاه‌ها در برابر بحران‌ها گفت: در جریان جنگ تحمیلی، خدمات ثبتی استان بدون وقفه به مردم ارائه و یک روز هم متوقف نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بدوی عصر چهارشنبه در همایش پدافند غیرعامل با اشاره به اهمیت افزایش تاب‌آوری دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی اظهار کرد: کاهش آسیب‌پذیری، شناسایی نقاط ضعف و پیش‌بینی تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف، نقش مهمی در حفظ روند خدمت‌رسانی به مردم دارد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، فعالیت دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، اجرای اسناد رسمی و تثبیت مالکیت‌ها از جمله حوزه‌هایی است که تداوم ارائه خدمات در آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات پدافند غیرعامل تصریح کرد: تحقق استمرار خدمات مستلزم پیش‌بینی شرایط احتمالی بحران و اتخاذ تدابیر لازم پیش از وقوع حوادث است؛ چراکه نبود آمادگی قبلی می‌تواند روند عادی خدمت‌رسانی را با دشواری مواجه کند.

بدوی با اشاره به تجربه فعالیت مجموعه ثبت اسناد و املاک استان در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خاطرنشان کرد: در این دوره‌ها، ارائه خدمات ثبتی در استان حتی برای یک روز نیز متوقف نشد و دفاتر اسناد رسمی و کارکنان این مجموعه با وجود شرایط خاص، به ارائه خدمات به مردم ادامه دادند.

وی در پایان بر ضرورت شناسایی و رفع نارسایی‌های موجود تأکید کرد و گفت: باید با تقویت آمادگی، پیش‌بینی تمهیدات ضروری و رفع نقاط ضعف، شرایطی فراهم شود که ارائه خدمات ثبتی در هیچ وضعیت بحرانی با وقفه مواجه نشود.

کد مطلب 6992910

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