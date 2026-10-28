بدوی: خدمات ثبتی گیلان حتی یک روز هم متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بدوی عصر چهارشنبه در همایش پدافند غیرعامل با اشاره به اهمیت افزایش تاب‌آوری دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی اظهار کرد: کاهش آسیب‌پذیری، شناسایی نقاط ضعف و پیش‌بینی تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف، نقش مهمی در حفظ روند خدمت‌رسانی به مردم دارد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، فعالیت دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، اجرای اسناد رسمی و تثبیت مالکیت‌ها از جمله حوزه‌هایی است که تداوم ارائه خدمات در آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات پدافند غیرعامل تصریح کرد: تحقق استمرار خدمات مستلزم پیش‌بینی شرایط احتمالی بحران و اتخاذ تدابیر لازم پیش از وقوع حوادث است؛ چراکه نبود آمادگی قبلی می‌تواند روند عادی خدمت‌رسانی را با دشواری مواجه کند.

بدوی با اشاره به تجربه فعالیت مجموعه ثبت اسناد و املاک استان در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خاطرنشان کرد: در این دوره‌ها، ارائه خدمات ثبتی در استان حتی برای یک روز نیز متوقف نشد و دفاتر اسناد رسمی و کارکنان این مجموعه با وجود شرایط خاص، به ارائه خدمات به مردم ادامه دادند.

وی در پایان بر ضرورت شناسایی و رفع نارسایی‌های موجود تأکید کرد و گفت: باید با تقویت آمادگی، پیش‌بینی تمهیدات ضروری و رفع نقاط ضعف، شرایطی فراهم شود که ارائه خدمات ثبتی در هیچ وضعیت بحرانی با وقفه مواجه نشود.