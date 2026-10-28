به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور مستند سازی آثار تحریم‌های یکجانبه در حوزه سلامت به ویژه بر روی بیماران خاص، نشستی با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد فعّال در حوزه بیماران خاص از جمله انجمن تالاسمی، خانه ای بی، انجمن اتیسم، انجمن هموفیلی، انجمن ام اس و جمعیت خیّریه حمایت دارویی قطره، چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در ستاد حقوق بشر برگزار شد.

در این نشست نمایندگان سمن‌های مذکور، ضمن اشاره به آثار تحریم‌ها بر بیماران خود، اختلال در روند درمان و افزایش مرگ و میر در این بیماران ، به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با بازگشت مجدّد تحریم‌ها و همچنین در یک سال اخیر و با افزایش حملات متجاوزانه آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، با ارائه مستنداتی، خواستار همراهی و همکاری ستاد حقوق بشر برای تشکیل پرونده حقوقی و حقوق بشری در این خصوص و رساندن صدای این بیماران به مجامع بین‌المللی و حقوق بشری شدند.

لازم به ذکر است که در سوم آبان‌ماه، جلسه اجرای حکم پرونده بیماران پروانه‌ای برگزار شد. پرونده دادخواهی بیماران پروانه‌ای یکی از نمونه‌های پیگیری حقوقی خسارت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا در دستگاه قضائی کشوراست؛ پرونده‌ای که در آن، محرومیّت از دسترسی به تجهیزات درمانی تخصّصی به موضوع یک دعوای حقوقی تبدیل شد و سرانجام با صدور حکم قطعی و اجرای آن، با ذیحق شناخته شدن بیماران، دادگاه حکم به پرداخت غرامت صادر نمود.

این پرونده با پیگیری نهاد مردمی خانه ای‌بی و مشارکت ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای علیه دولت آمریکا و مسؤولان این کشور تشکیل شد.

خواسته شاکیان، جبران خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تحریم‌هایی بود که دسترسی آنان به پانسمان‌های ویژه و اقلام دارویی مورد نیاز را مختل کرده بود و به بیماران پروانه‌ای که بر علیه آمریکا طرح دعوا کرده بودند غرامت حاصل از فروش نفت، یک نفتکش آمریکایی که توقیف شده بود پرداخت شد.

این نتیجه نشان داد که می‌توان از مسیر حقوقی و قضایی برای مقابله با آثار تحریم‌ها و پیگیری حقوق بیماران اقدام نمود که این مسیر نیز نیازمند مستندسازی است و بر همین اساس نشست امروز با جمعی از فعّالان حوزه بیماران خاص برای شروع فرایند مستندسازی برگزار شد.