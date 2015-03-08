به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه چین امروز یکشنبه ضمن دفاع از موضع کشورش در ساخت‌ و ساز در جزایر مورد مناقشه با همسایگانش در دریای چین جنوبی گفت پکن در پی برهم زدن نظم جامعه بین الملل نیست.

وی افزود ما همچون برخی از کشورها نیستیم که ساخت و ساز غیرقانونی را در سرزمین دیگران انجام می دهند. چین همچنین اظهارات غیرمنطقی درباره فعالیت در منازل شخصی خود را قبول نمی کند.

همزمان با ادعای فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان برای مالکیت بخش‌ هایی از جزایر مورد مناقشه، چین نیز مدعی مالکیت 90 درصد دریای چین جنوبی شده است.

تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و فیلیپین از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است. جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.

آمریکا نیز کنترل جزایر سنکاکو را با ژاپن خوانده و تاکید کرده است که پیمان امنیتی و همکاری دوجانبه آمریکا-ژاپن این جزایر را پوشش می دهد و مخالف هر گونه تلاش یکجانبه برای تضعیف کنترل ژاپن بر این جزایر است.